Mesaj RO-Alert în București, după ce un copil de 11 ani a dispărut din sectorul 3

„La data de 24.04.2026, ora 14:50, Stancu Mircea Mihail în vârstă de 11 ani, a plecat de la intersecția străzilor Foișorului cu Brândușelor, sector 3”, se arată în mesajul transmis de Ro-Alert.

Acestea sunt următoarele semnalmente ale lui Stancu Mircea Mihail:

Înălțime/Greutate: 1,40 m, aproximativ 40 kg.

Aspect: Ochi căprui, păr șaten.

Îmbrăcăminte: Tricou galben cu glugă, pantaloni de trening crem și adidași negri cu albastru.

Persoanele care îl văd sunt rugate să sune la numărul de urgență 112!

