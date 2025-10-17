Producția la combinatul din Hunedoara s-a oprit pe 5 septembrie, după o perioadă prelungită de condiții de piață foarte dificile.

„În urma anunțului de închidere, ArcelorMittal Kryvyi Rih din Ucraina și un potențial cumpărător extern și-au exprimat interesul pentru achiziționarea fabricii din Hunedoara. ArcelorMittal a avut mai multe interacțiuni cu aceste companii. Drept urmare, a fost evaluat în profunzime un nou model de afaceri bazat pe fluxul de oțel semifabricat de la ArcelorMittal Kryvyi Rih la Hunedoara, care să permită reluarea operațiunilor de laminare. După o analiză atentă efectuată în ultimele săptămâni, conducerea a ajuns la concluzia că această propunere nu ar permite ArcelorMittal Hunedoara să producă în mod sustenabil și profitabil. Reluarea operațiunilor fără o justificare financiară garantată ar fi iresponsabilă față de angajați și părțile interesate”, se menționează în comunicatul ArcelorMittal.

Compania arată că „fundamentele economice rămân nefavorabile” din cauza condițiilor de piață foarte dificile, determinate de prețurile foarte mari la energia electrică și de presiunea tot mai mare din partea importurilor la prețuri mici din afara Uniunii Europene.

Recomandări Filmul complet al exploziei care a omorât trei oameni și a rănit alți 13 într-un bloc din București

„Sunt vremuri dificile pentru angajații ArcelorMittal Hunedoara și pentru numeroasele persoane și companii din regiune conectate la fabrica noastră. Deși am analizat cu seriozitate și amănunțit potențialele alternative la închidere, perspectivele pentru ArcelorMittal Hunedoara sunt prea firave pentru a fi considerat un model de afaceri în care să se poată justifica investițiile ulterioare. Ne concentrăm acum pe sprijinirea tuturor angajaților și contractorilor în această perioadă”, a declarat Sanjay Samaddar, CEO, ArcelorMittal Europe – Produse Lungi.

Președintele Sindicatului Siderurgistul, Mircea Bordean, anunța, în 8 octombrie, că toți cei 470 de angajați ai combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara ar fi fost rechemați la muncă, începând cu data de 1 noiembrie, în condițiile în care sunt create premisele pentru repornirea liniei de laminare cu oțel adus din Ucraina.

Potrivit lui Bordean, până la data de 1 noiembrie, angajații urmau să fie în șomaj tehnic și plătiți cu 75% din salariu, iar schema de plecări voluntare din fabrică, pentru care au depus cereri circa 10 persoane, a fost oprită.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE