Paula Begoun, prezentă la București în cadrul evenimentului „Adevărul despre frumusețe”, a vorbit despre sănătatea pielii și a spart 5 mituri despre îngrijirea sa. Cunoscută și ca „polițista cosmeticelor”, fondatoarea cunoscutului brand Paula’s Choice, a scris 20 de cărți despre sănătatea pielii, volume vândute în 2,7 milioane de copii la nivel mondial și a apărut în cunoscute show-uri de televiziune americane.

#1 Bronzarea la solar înainte de expunerea la soare previne arsurile solare și daunele provocate de soare

Razele UV cauzate de soare sau solar sunt la fel de nocive. Chiar dacă îți place felul în care arată pielea bronzată, bronzarea la solar sau la soare duce la vătămarea pielii. Cercetările pentru solar și pat de bronzat sunt și ele 100% clare: acestea sunt toxice pentru piele. Mulți medici descriu solarul ca “mașină de cancer de piele”. De fapt, Organizația Mondială a Sănătății a declarat bronzarea cu ajutorul aparatelor cu UV drept “cancerigenă” și multe țări au interzis total sau au limitat în mod semnificativ utilizarea acestora.

#2 Folosirea protecției solare cauzează deficit de vitamina D în corp

Acesta este un mit dificil, deoarece există cercetări care arată că aplicarea zilnică a protecției solare poate reduce capacitatea pielii de a produce vitamina D, dar există și cercetări care arată că lipsa aplicării protecției solare nu ajută pielea să mențină vitamina D în parametrii necesari pentru sănătate. Știm, fără îndoială, că expunerea pielii la lumina soarelui fără protecție solară nu înseamnă numai că pielea va îmbătrâni mai repede, dar și crește riscul de apariție a cancerului de piele. Puteți să vă protejați pielea de îmbătrânirea prematură și de cancerul de piele cu ajutorul produselor pentru protecție solară și în acelați timp puteți să obțineți mai mult decât suficientă vitamina D administrând pur și simplu un supliment cu vitamina D.

#3 Pielea are nevoie de ingrediente diferite pe timpul nopții

Deseori găsim pe internet afirmația: “pielea are nevoie de diferite ingrediente noaptea comparativ cu ​​timpul zilei”, dar nu am găsit studii care să arate care sunt aceste ingrediente necesare pielii noaptea sau de ce sunt necesare doar noaptea. Singura excepție este nevoia de protecție solară a pielii în timpul zilei, cu ajutorul filtrelor solare, ingrediente de care pielea are nevoie doar în timpul zilei.

Adevarul? Ingredientele cosmetice care interacționează cu pielea nu știu cât e ceasul. Pe scurt, în afară de produsele pentru protecție solară, pielea poate beneficia de aceleași efecte în urma aplicării ingredientelor în timpul zilei, cât și în timpul nopții, ingrediente cum ar fi antioxidanții, ingrediente reparatoare și nutritive.

#4 Tenul gras nu îmbătrânește atât de repede ca tenul uscat

Tipul de ten este irelevant când vine vorba de ritmul de îmbătrânire al pielii și nu există cercetări contrare. Am observat chiar și afirmații potrivit cărora sebumul oferă protecție împotriva daunelor provocate de radicalii liberi – acest lucru este imposibil, deoarece sebumul este format în mare parte din acizi grași, care sunt excelenți pentru menținerea hidratatării pielii, dar nu pentru combaterea daunelor provocate de radicalii liberi formați în piele din cauza soarelui și poluării.

Ceea ce contează cel mai mult în îmbătrânirea pielii, indiferent dacă aveți ten uscat sau ten gras, este cât de mult expuneți la soare pielea neprotejată, cum arată structura osoasă a feței, care este starea de sănătate și moștenirea genetică.

#5 Factorii de mediu nu mă afectează

Nu doar radiațiile solare cauzează daune celulare la nivelul pielii. Daunele cauzate de mediul extern sunt de asemenea cauza apariției semnelor de îmbătrânire prematură a tenului: culoare neuniformă, aspect tern, piele deshidratată și pori congestionați. Expunerea zilnică la diverse forme de poluare accelerează apariția semnelor de îmbătrânire a pielii chiar și la 20 de ani.

Ultimele cercetări au dovedit că un cocktail de antioxidanți potenți împreună cu ingrediente nutritive, reparatoare și iluminante este soluția pentru a reduce semnele de îmbătrânire a pielii cauzate de cei mai dăunători cinci factori de mediu: noxele cauzate de automobile, fumul, smog-ul, impurități și toxine din aer și lumina albastră emisă de dispozitivele electronice cu ecran.

Soluții pentru o piele sănătoasă într-un mediu poluat

Bucureștiul are cel mai mare nivel de poluare a aerului dintre capitalele statelor membre ale Uniunii Europene, în percepția propriilor locuitori, relevă o statistică recentă Eurostat. Astfel, gradul de satisfacție al bucureștenilor față de aerul inspirat este cel mai redus comparativ cu locuitorii celorlalte capitale din UE. Parisul este a treia cea mai poluată capitală din UE, în privința aerului: doar 30% dintre parizieni se declară mulțumiți de calitatea aerului din oraș.

În acest context al unei poluări urbane în creștere, Paula Begoun lansează în toamnă gama DEFENSE, formulate pentru protecție împotriva factorilor de mediu.