Organul a fost recoltat laparoscopic la Institutul Clinic Fundeni, de dimineață, de la tatăl său, care are 27 de ani. Este vorba despre lobul stâng, segmentele II și III, având o greutate de 280g. Operația a fost făcută de Ionuț Moșteanu și de Gheorghe Potlog, medici specialisti chirurgie generală, asistați de echipa ATI a prof. dr. Dana Tomescu.

Băiețelul avea zilele numărate suferind de o boală cumplită

Copilul suferea de atrezie de căi biliare, o boală congenitală rară, în stadiu terminal. Practic, căile biliare îi erau blocate sau absente, determinând acumularea bilei în ficat cu consecințe severe și cu leziuni ireversibile. El se afla sub grija paleativă a medicilor de la „Grigore Alexandrescu” de câteva săptămâni, fiind programat inițial să primească o parte din ficatul adolescentului erou din Chitila. O stare febrilă apărută brusc a determinat însă anularea intervenției și prelevarea unei părți din ficatul tatălui.

Operația a durat cinci ore, iar anastomoza arterei hepatice a fost efectuată pro bono de dr. Dragoș Zamfirescu, un microchirug de elită de nivel mondial, fondator al Spitalului Zetta. Echipa prof. dr. Laura Bălănescu, medic primar chirurgie infantilă, a rezolvat comunicările biliare.

Alt record reușit de prof. dr. Vlad Brașoveanu: patru transplanturi în patru zile!

Săptămâna trecută prof. dr. Vlad Brașoveanu a reușit un tur de forță extrem de greu de găsit în medicina mondială: patru transplanturi de ficat în patru zile! Este vorba despre cea mai complexă intervenție din chirurgie, fiecare operație în sine fiind un maraton.

Marţi, la Institutul Clinic Fundeni, un scafandru a primit o bucată de ficat de la soţia lui. Miercuri, tot la Bucureşti, ficatul prelevat de la adolescentul erou de 16 ani din Chitila, aflat în moarte cerebrală, a fost transplantat unui tânăr de 17 ani.

Acesta din urmă era infectat cu un virus hepatitic B şi D încă de la naştere şi, pentru a supravieţui, această procedură era obligatorie. Joi a fost la Iași o intervenţie deosebit de complexă prin care un lob al ficatului donatorului a fost recoltat şi transplantat primitorului, în acest caz fiind vorba de 2 fraţi. Iar vineri, întors de urgență din localitatea natală Bălănești (Republica Moldova), profesorul a prelevat o bucată din ficatul unei mame către fiica de 15 ani care suferise o intoxicație acută cu paracetamol.

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