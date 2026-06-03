Creatina este cunoscută în special ca suplimentul preferat al celor care merg la sală și urmăresc dezvoltarea masei musculare. Totuși, cercetările din ultimii ani arată că rolul său în organism depășește cu mult zona performanței sportive. De la susținerea funcției cognitive și a energiei celulare până la efecte benefice asupra metabolismului și rezistenței la stres, creatina este considerată una dintre cel mai bine studiate substanțe din domeniul nutriției.

De ce creatina nu este doar pentru sportivi

Creatina este produsă în mod natural de organism, în principal la nivelul ficatului, rinichilor și pancreasului. Rolul său principal este să participe la producerea și reciclarea energiei necesare funcționării celulelor. Deși este asociată frecvent cu musculatura, cele mai mari consumatoare de energie din corp sunt și celulele nervoase. Din acest motiv, interesul cercetătorilor s-a extins dincolo de performanța fizică și către efectele creatinei asupra creierului.

Beneficiile creatinei pentru creier și funcția cognitivă

Tot mai multe studii sugerează că suplimentarea cu creatină poate contribui la menținerea performanței cognitive în perioadele solicitante.

Printre beneficiile observate se numără:

susținerea memoriei și a atenției;

îmbunătățirea vitezei de procesare a informațiilor;

reducerea efectelor negative ale privării de somn;

susținerea funcției cognitive în perioade de stres intens;

sprijin pentru recuperarea după traumatisme neurologice.

Creierul are nevoie constantă de energie pentru a funcționa eficient. Prin rolul său în regenerarea ATP-ului, principala „monedă energetică” a organismului, creatina poate ajuta la menținerea clarității mentale atunci când resursele energetice sunt solicitate la maximum.

Mai multă energie și recuperare mai rapidă

Unul dintre cele mai cunoscute efecte ale creatinei este capacitatea de a susține producția de energie la nivel celular. Acest mecanism nu este important doar pentru sportivi. El poate avea relevanță și pentru persoanele aflate în recuperare după boală, în perioade de oboseală accentuată sau în timpul unor infecții care solicită puternic organismul. În plus, creatina contribuie la hidratarea celulară, un proces esențial pentru funcționarea optimă a țesuturilor și pentru menținerea echilibrului metabolic.

Creatina și controlul glicemiei

Un domeniu care atrage tot mai mult interes este relația dintre creatină și sănătatea metabolică. Specialiștii analizează capacitatea creatinei de a susține stabilitatea glicemiei și de a îmbunătăți flexibilitatea metabolică, adică abilitatea organismului de a utiliza eficient diferite surse de energie în funcție de necesități. În contextul creșterii numărului de persoane afectate de dezechilibre metabolice, aceste efecte ar putea avea o importanță semnificativă pentru prevenție și menținerea stării generale de sănătate.

Posibile beneficii suplimentare ale creatinei

Potrivit datelor disponibile în prezent, creatina poate contribui la:

susținerea sistemului nervos;

reducerea inflamației la nivel cerebral;

creșterea rezilienței la stres;

menținerea energiei în perioade solicitante;

îmbunătățirea recuperării organismului;

optimizarea hidratării celulare.

„Mulți pacienți sunt surprinși când le spun că recomand creatina nu doar sportivilor, ci și persoanelor active intelectual, celor aflate în recuperare sau care trec prin perioade de stres și suprasolicitare. Creatina este, în esență, un suport pentru producția de energie la nivel celular, iar acest lucru se reflectă atât în mușchi, cât și în creier. În practica de recuperare medicală și medicină regenerativă, o privim ca pe un aliat pentru refacerea organismului, susținerea funcției cognitive și menținerea unei stări generale de echilibru. Orice suplimentare trebuie însă recomandată individualizat, în funcție de starea de sănătate a fiecărei persoane”, explică dr. Cornel Brotac.

Un supliment cu beneficii dincolo de sala de fitness

Imaginea creatinei ca supliment destinat exclusiv dezvoltării musculare începe să se schimbe. Dovezile științifice disponibile sugerează că aceasta poate avea un rol important în susținerea funcției cognitive, a energiei celulare, a recuperării și a sănătății metabolice. Pentru persoanele care își doresc mai multă claritate mentală, o recuperare mai eficientă și o rezistență mai bună la stres, creatina reprezintă o opțiune care merită discutată cu un specialist, în cadrul unei evaluări personalizate.

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