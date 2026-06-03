Parlamentarii au aprobat limitarea vitezei ambarcațiunilor la 5 km/h în anumite zone sensibile din Rezervația Biosferei Delta Dunării, cu scopul de a proteja ecosistemul fragil. Proiectul urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, unde are șanse să devină lege, conform Ora de Tulcea.

Conform inițiativei legislative, restricția de viteză se va aplica în interiorul localităților, în zonele de acostare și în alte puncte considerate sensibile ecologic. Brațele principale ale Dunării și sectoarele cu regim special de navigație sunt exceptate. Amenzile pentru nerespectarea regulii vor varia între 250 și 700 de lei pentru persoanele fizice și între 500 și 1.000 de lei pentru persoanele juridice. „Scopul principal este protejarea ecosistemului Deltei, una dintre cele mai importante zone naturale din Europa”, susțin inițiatorii.

Această reglementare însă ridică semne de întrebare pentru localnici. În multe comunități izolate, barca este echivalentul mașinii, iar limitarea vitezei ar putea afecta semnificativ transportul zilnic al populației, pescarii locali, operatorii turistici și firmele care se ocupă cu transportul pe apă. „Timpii de deplasare ar crește considerabil pentru cei care depind de navigație”, spun reprezentanți din comunitatea locală.

Specialiștii în protecția mediului subliniază necesitatea măsurii. Valurile generate de ambarcațiunile rapide contribuie la eroziunea malurilor, distrugând habitatele păsărilor și speciilor protejate. „Reglementările stricte privind navigația ajută la conservarea biodiversității în Delta Dunării”, au explicat experții.

Pentru operatorii turistici, măsura vine într-un moment dificil. Costurile în industria turismului au crescut, iar antreprenorii se confruntă cu dificultăți în atragerea vizitatorilor. Mulți se tem că restricțiile de viteză ar putea descuraja turiștii care aleg să exploreze canalele interioare ale Deltei.

Proiectul este încă în faza de dezbatere legislativă, iar Camera Deputaților va avea ultimul cuvânt. Decizia finală, așteptată în următoarele săptămâni, ar putea schimba radical modul în care se desfășoară navigația în una dintre cele mai spectaculoase rezervații naturale din Europa.

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