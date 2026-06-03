După ce a plecat din casa fostului soț, Andreea Popescu s-a concentrat asupra timpului petrecut cu cei trei copii pe care îi are cu campionul la dans sportiv și abia acum recunoaște cât de mult a suferit după divorț.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Deși până recent nu a dezvăluit acest lucru, Andreea Popescu a suferit în urma separării și a trecut cu greu prin schimbările care au apărut în viața ei.

Andreea Popescu a mărturisit că s-a apropiat foarte mult de credință

Vedeta și-a dedicat o mare parte din timp vindecării, a apelat la ajutor specializat, iar prietenele ei i-au fost alături în această perioadă grea.

„Nu știu dacă este o zi în care te trezești și spui: gata, sunt bine. Cred că vindecarea vine mai degrabă în bucăți mici. Într-o dimineață în care poate nu mai plângi, într-o conversație foarte sinceră, într-o rugăciune spusă sau poate o ieșire cu prietenii. În perioada aceasta m-am apropiat mai mult de mine, dar mai mult de Dumnezeu. Am învățat să nu mai controlez tot și să nu mai caut răspunsurile imediat”, a declarat Andreea Popescu, pe Instagram.

Andreea Popescu, ironică după ce Rareș Cojoc a fost surprins alături de o altă femeie

Andreea Popescu a transmis un mesaj ironic, la scurt timp după ce Rareș Cojoc și-a aniversat ziua de naștere într-un local de fițe și a fost surprins alături de un fotomodel internațional despre care se spune că ar fi noua cucerire a dansatorului.

Recent, Rareș Cojoc s-a afișat alături de o domnișoară cunoscută. Este vorba despre Claudia Dumitru, un fotomodel internațional, despre care se spune că ar fi noua iubită a campionului la dans sportiv, care a împlinit 37 de ani. Andreea a publicat un clip video, în care dansează, iar în dreptul acestuia a atașat un text în care vorbește despre căsătoria cu Rareș Cojoc.

„Înapoi la perioada mea de petreceri, pentru că perioada mea de căsnicie nu a funcționat”, a transmis Andreea Popescu, în mediul virtual.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE