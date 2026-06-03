Răbdare, disciplină și consum masiv de educație, așa văd experții BCR strategia de creștere a pieței creditelor imobiliare în România. Țara noastră are unul dintre cele mai mari potențiale de creștere din Europa, iar decalajul față de vest reprezintă de fapt o oportunitate uriașă de dezvoltare.

Poșta Română se pregătește să devină bancă. Ai auzit bine. Inspirată de modelul implementat deja de poșta din Italia și Suedia, Poșta Română vrea să intre pe piața bancară cu servicii precum deschiderea de conturi curente, emiterea de carduri și acordarea de microcredite.

Antreprenoarele din România primesc un nou sprijin financiar și educațional. BRD a lansat o platformă special creată pentru a susține și accelera antreprenoriatul feminin din țară. Banca analizează inclusiv posibilitatea ca, în perioada concediului maternal, femeile antreprenoare să plătească doar dobânda aferentă creditului.

Dacă ai până în 35 de ani, ai putea plăti un TVA redus de 11% pentru prima locuință, potrivit unui proiect legislativ aflat în dezbatere. O cotă mai mică TVA scade prețul de achiziție și are efecte în lanț asupra creditului ipotecar. Un preț mai mic înseamnă și un avans mai redus, rate lunare, dar și costuri totale mai scăzute.

Banca Centrală Europeană se pregătește să majoreze dobânzile din această lună, ca urmare a inflației cauzate de creșterea prețurilor la energie. O astfel de măsură ar afecta și românii care au creditele ipotecare legate la EURIBOR, ceea ce înseamnă că ar putea ajunge să plătească rate mai mari.

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