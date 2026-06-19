Haos la programul Rabla, care are anul acesta un buget de 300 de milioane de lei. Mărci precum Mazda, Subaru, Honda sau KGM sunt lăsate pe dinafară, Ministerul Mediului este acuzat că favorizează Dacia. Regulile – încă aflate în dezbatere publică – au fost modificate astfel încât să fie introduse prevederile care specifică sprijin pentru producția în Uniunea Europeană, arată o analiză Libertatea.

România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cea mai mare mortalitate prin cancer de col uterin – 17,2 decese la 100.000 de femei, față de media europeană de 5,1. Prof. dr. Monica Cîrstoiu, medic primar obstetrică-ginecologie, susține în Libertatea că „Uneori trec 10–20 de ani până la apariția semnelor și a simptomelor”. Doar 23% dintre fetele din România sunt vaccinate HPV până la 15 ani, departe de ținta europeană de 90%.

„Două armate care se înfruntă înseamnă o singură mare armată care se sinucide”. Așa credea un scriitor francez pacifist, cam așa a fost și în bătălia pentru fortăreața Turtucaia. Din 39.000 de militari români, 34.000 au fost pierduți: 6.000 morți, 28.000 prizonieri. Bulgarii au numărat 1.600 de morți și în jur de 8.000 de răniți. Un fotoportaj Libertatea la gropile comune și la muzeul de lângă cimitirul militar Șumenți emoționează și îndeamnă la reflecție.

Peste 11.000 de pensionari au dispărut între ianuarie și mai 2026, iar pensia medie a crescut cu exact prețul unui covrig, arată o analiză Libertatea. Sectorul 1 al Capitalei rămâne liderul valoric absolut la nivel național, unde pensia medie a celor 58.131 de pensionari atinge valoarea de 4.131 de lei pe lună. Județul Botoșani, cu o medie de doar 2.230 de lei/lună pentru cei 76.027 de pensionari, este ultimul.

Diaspora românească din Spania, a doua cea mai numeroasă comunitate străină din această țară, s-a redus cu aproape o treime în ultimii 13 ani. Lipsa accesului la locuințe, pandemia de COVID-19 și îmbunătățirea nivelului de trai din România au accelerat fenomenul întoarcerii acasă, scrie Libertatea. Aproape 80.000 de români au părăsit Spania în ultimii 2 ani, iar aproximativ 29.600 au plecat între începutul lunii ianuarie și 1 aprilie 2025.

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