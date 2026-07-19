Nolan redă o scenă viscerală și copleșitoare având o abordare inovatoare în cinematografie

Secvența în cauză, descrisă drept viscerală și copleșitoare, îi poartă pe spectatori în interiorul calului troian. Max Nelson, profesor asociat de studii greco-romane la Universitatea Windsor din Canada, a declarat pentru CNN: „Condițiile dure pentru grecii care au așteptat zile întregi în interiorul calului troian nu au mai fost prezentate pe ecran până acum.” Nolan schimbă perspectiva tradițională, care în mod obișnuit era prezentată din punctul de vedere al troienilor.

Scenă din film

Soldații greci, înghesuiți în spațiul strâmt, se confruntă cu foamea, setea și condițiile insuportabile

Nolan a recunoscut că a lucrat la această scenă de ani de zile. Într-un interviu acordat revistei Empire în 2025, regizorul a spus: „Am avut această imagine a calului scufundat în nisip în minte timp de 20 de ani.” Filmul, cu Matt Damon în rolul lui Odiseu, începe cu o scenă scurtă în care troienii descoperă calul pe malul mării. Sinon, interpretat de Elliot Page, explică că acesta este un dar de adio pentru zei din partea grecilor, care par să fi abandonat asediul.

Scenele din interiorul calului sunt prezentate mai târziu, printr-o povestire a lui Menelau (Jon Bernthal) către Telemachus (Tom Holland). Spectatorii sunt martorii unor momente de coșmar: soldații greci, înghesuiți în spațiul strâmt, se confruntă cu foamea, setea și condițiile insuportabile. „Sentimentul de claustrofobie s-a dezvoltat organic,” a declarat Matt Damon pentru GamesRadar+, subliniind realismul scenei create de Nolan.

Calul troian în cinematografia de-a lungul timpului

De-a lungul decadelor, mitul calului troian a fost reinterpretat în diverse filme, dar nicio versiune nu a capturat suferința soldaților din interior cu un astfel de realism. Spre deosebire de filmele anterioare, cum ar fi „Helen of Troy” (1956) sau „La guerra di Troia” (1961), care prezentau calul pe roți și luptele într-un mod teatral, versiunea lui Nolan a fost descrisă de Kim Shelton, profesor la Universitatea California, Berkeley, drept „mai sofisticată și mai realistă”.

Calul Troian, Foto: Getty Images

Nolan a decis să filmeze scena urcând în interiorul calului

Chiar și procesul de filmare a fost unul inedit. Damon a povestit că Nolan a decis să filmeze scena improvizând, urcând în interiorul calului alături de actori și de operatorul Hoyte van Hoytema. John Leguizamo, care joacă rolul lui Eumaeus, a declarat pentru The Hollywood Reporter: „Nu-mi venea să cred. Am zis: Wow, omul acesta este un lider. Nu cere nimic de la tine pe care nu l-ar face el însuși.”

Noua abordare a lui Nolan asupra calului troian, însoțită de un design modern și de o coloană sonoră captivantă, a transformat această scenă într-un moment de neuitat, consolidându-i reputația de maestru al cinematografiei.

„Odiseea” lui Christopher Nolan a depășit 200.000.000 de dolari în box-office-ul global

Filmul „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, a depășit deja pragul de 200 de milioane de dolari în box-office-ul global.

„Odiseea” beneficiază de o distribuție impresionantă. Zendaya joacă rolul zeiței Atena, Robert Pattinson pe Antinous, Lupita Nyongo interpretează personajele Elena din Troia și Clitemnestra, iar Charlize Theron pe nimfa Calipso. Din distribuție fac parte și Jon Bernthal în rolul lui Menelau, John Leguizamo ca Eumeu și Travis Scott ca menestrel.

Povestea lui Ulise a fost adaptată anterior în diferite formate. Printre cele mai cunoscute versiuni se numără filmul Ulysses din 1954, cu Kirk Douglas, comedia satirică O Brother, Where Art Thou? din 2000, regizată de frații Coen, și miniseria din 1997, regizată de Andrei Konchalovsky, cu Armand Assante în rol principal.

Cât costa biletele la filmul „Odiseea”, în cinematografele din Capitală și alte orașe

Standard 2D – 29 – 49 RON

IMAX 2D – 42 – 55 RON

4DX – 45 – 57 RON

VIP – 95 – 107 RON

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