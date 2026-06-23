Dacă faci des comenzi de pe Trendyol, Temu sau Shane, grăbește-te să plătești produsele pe care poate le-ai salvat în coș, pentru că, da, comanda ta va costa mai mult de la 1 iulie. E data la care intră în vigoare noua taxă europeană de 3 euro pentru coletele care vin din afara Uniunii și au o valoare mai mică de 150 euro. Acum, problema e că taxa asta, se adaugă celei de 25 de lei aplicate deja în România de la începutul acestui an. Iar costul suplimentar poate crește semnificativ, pentru că nu se aplică obligatoriu o singură dată pe colet, ci pentru fiecare categorie de produse.

Exportăm energie electrică, dar importăm tot mai mult gaz și combustibil. Un studiu al Asociației Energia Inteligentă arată că în primele patru luni ale anului, exporturile de energie electrică au crescut cu aproape 16%, iar producția internă cu 7%. În același timp însă, importurile de gaze naturale au explodat cu aproape 47%, cele de produse petroliere cu 37%, cele de cărbune 24%. Mai mult, mare atenție, o mare parte din curentul exportat pleacă din România în momentele în care producția din surse regenerabile e mare și prețurile sunt mici. În concluzie, exportăm ieftin și importăm resurse scumpe. Dacă ți se pare că asta e o poveste pe care ai mai auzit-o, e pentru că la fel facem și în agricultură. Exportăm, de exemplu, grâu ieftin și importăm scump produse de panificație făcute din același grâu. Revenind, tot acest import de energie scumpă se vede apoi direct în facturile noastre și scade și gradul de independență energetic al țării.

Alt paradox interesant, bursa de la București a atins un maxim istoric și crește în timp ce economia scade. Unde e legătura? Bursa reflectă așteptările investitorilor în legătură cu câteva zeci de companii mari. Iar la București, cele mai importante sunt băncile și companiile din energie, exact sectoarele care au continuat să producă profituri consistente. Și mai e un motiv. Dacă inflația e aproape 11%, iar depozitele bancare oferă cam 5%, atunci banii din bancă pierd valoare. Așa că mulți investitori își mută economiile către acțiuni și dividende. Acestea aduc randamente mai mari. Există însă un detaliu foarte interesant. Deși bursa a crescut puternic, tranzacțiile au scăzut. Asta sugerează că nu intră neapărat bani noi în piață. Pur și simplu, cei care dețin acțiuni nu se grebesc să le vândă.

Am vorbit despre inflația de 11% și poate ai auzit în contextul ăsta termenul de stagflație. În mod normal, când economia încetinește, prețurile tint să se stabilizeze, însă în stagflație se întâmplă exact invers. Economia scade, dar prețurile cresc, iar România începe să bifeze tot mai multe dintre simptomele astea. Imaginează-ți că salariul tău rămâne aproape la fel sau chiar scade în termeni reali, dar coșul de cumpărături, facturile, combustibilul, toate se scumpesc de la o lună la alta. Nici nu trebuie să-ți imaginezi, de fapt. Asta trăim cu toții. Nota de plata ajunge deci la populație, iar statul nu prea are soluții. Dacă stimulează economia prin cheltuieli și ajutoare, riscă să alimenteze și mai mult inflația. Dacă apelează la taxe mai mari și austeritate, încetinește și mai mult economia. Și apropo, nici inflația nu se simte la fel pentru toți. În realitate, fiecare familie cheltuie banii diferit. În general, dăm aproape jumătate din buget pe alimente, utilități, locuință. Dacă ai un salariu mare și cheltuiești mai mult pentru vacanțe, tehnologie sau servicii, sigur, inflația te afectează mai puțin. Dar dacă ești pensionar sau ai venituri mici și cea mai mare parte a banilor merge pe mâncare și facturi, inflația ta reală poate să ajungă și la 15%, poate chiar 18%.

Iar statistic, românii chiar cheltuie pe alimente cel mai mare procent din Uniunea Europeană, peste 23% din buget. În Luxemburg, procentul ăsta e de doar 9%. Asta înseamnă că fiecare scumpire la raft se simte mult mai puternic în țara noastră decât în vest. Ne oprim aici. Până săptămâna viitoare, ne revedem pe platformele euronews.ro și libertatea.ro.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe cine suspecta Viorica Dăncilă că îi strecura intenționat greșeli în discursuri! Toți au amuțit când au auzit despre cine e vorba, e un nume pe care îl auzim zilnic, zilnic, zilnic! Ce i-a spus unui jurnalist: „Era pur şi simplu terorizată ”
Viva.ro
Pe cine suspecta Viorica Dăncilă că îi strecura intenționat greșeli în discursuri! Toți au amuțit când au auzit despre cine e vorba, e un nume pe care îl auzim zilnic, zilnic, zilnic! Ce i-a spus unui jurnalist: „Era pur şi simplu terorizată ”
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute din trecutul lui Nicușor Dan. Cum se distra președintele în tinerețe, la Vama Veche / FOTO
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.RO
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.RO
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Libertateapentrufemei.ro
Botez ca o nuntă în familia lui Laurențiu Reghecampf! Corina Caciuc, cu decolteu abisal și rochie roșie, a arătat fenomenal, mai ceva ca o divă de la Hollywood!
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții
Tvmania.ro
Lili Sandu a făcut furori în costum de baie, la 47 de ani. Un comentariu a atras atenția tuturor: „Cam cu câtă muncă se obține un corp așa?” Vezi imaginile care au stârnit valul de reacții

Știri România

Lista neagră din PNL. Veștea, Thuma și Gorghiu, lăsați fără putere. 13 filiale, dizolvate
Analiză
Politică 17:20
Lista neagră din PNL. Veștea, Thuma și Gorghiu, lăsați fără putere. 13 filiale, dizolvate
Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: „USR nu va susține un guvern din care face parte PSD”
Politică 15:26
Dominic Fritz, după consultările cu Nicușor Dan: „USR nu va susține un guvern din care face parte PSD”
Parteneri
„Cernobâlul zburător“. Rusia ar fi dezvoltat prima rachetă din lume bazată pe un reactor nuclear deschis
Adevarul.ro
„Cernobâlul zburător“. Rusia ar fi dezvoltat prima rachetă din lume bazată pe un reactor nuclear deschis
”Dacă are asta de la Claudiu Niculescu, se nenorocește”. Diana Munteanu, avertizată de Dan Alexa în legătură cu fiul ei fotbalist
Fanatik.ro
”Dacă are asta de la Claudiu Niculescu, se nenorocește”. Diana Munteanu, avertizată de Dan Alexa în legătură cu fiul ei fotbalist
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Bogdan Vlădău, dezvăluiri neașteptate despre Gina Chirilă: „Important este că amândoi ne dorim același lucru”
Stiri Mondene 18:15
Bogdan Vlădău, dezvăluiri neașteptate despre Gina Chirilă: „Important este că amândoi ne dorim același lucru”
Cu cine nu mai vorbește Dumbo după „Desafio: Aventura”: „Mie nu mi-a plăcut. Înjur și acum”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:48
Cu cine nu mai vorbește Dumbo după „Desafio: Aventura”: „Mie nu mi-a plăcut. Înjur și acum”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
ObservatorNews.ro
Cel mai dorit colegiu de către elevii de 10 ai României. 10 candidaţi pe un loc la admitere
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Lovitură de teatru, gestul de acum al lui Veștea schimbă totul! Amenințări dure. Numele neașteptat, care stârnește reacții în lanț
Parteneri
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
GSP.ro
Cristiano Ronaldo tocmai a stabilit recordul pe care Messi nu i-l poate lua » Cel puțin nu în 2026!
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Mediafax.ro
PROBLEMA care îngrijorează economia mondială. Chinezii nu mai fac cumpărături
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Redactia.ro
El este omul care are cele mai mare sanse sa AJUNGA PREMIER dupa ce a picat Guvernul Vestea
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion
KanalD.ro
Sfârșit tragic pentru o femeie din București. Și-a pierdut viața pe DN1, după ce mașina în care se afla s-a ciocnit de un autocamion

Politic

Nicușor Dan nu va desemna un premier după consultările fulger de azi cu partidele - surse / PSD își asumă guvernarea / Ponta și Cerva, propunerile exotice de premier
LiveText
Politică 19:55
Nicușor Dan nu va desemna un premier după consultările fulger de azi cu partidele – surse / PSD își asumă guvernarea / Ponta și Cerva, propunerile exotice de premier
Primul lider liberal care anunță că a fost dat afară din PNL. Mai multe filiale au fost dizolvate, dar excluderile se amână
BREAKING NEWS
Politică 19:26
Primul lider liberal care anunță că a fost dat afară din PNL. Mai multe filiale au fost dizolvate, dar excluderile se amână
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Titularul de la CFR Cluj a semnat pe doi ani în Polonia! A fost prezentat oficial. Update exclusiv
Fanatik.ro
Titularul de la CFR Cluj a semnat pe doi ani în Polonia! A fost prezentat oficial. Update exclusiv
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi
Spotmedia.ro
Orașul care recunoaște oficial copacii ca ființe vii cu drepturi