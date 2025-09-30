Tot vorbim despre digitalizare, dar cum stăm, de fapt, aici? Eurostat arată că Finlanda și Danemarca sunt campioane în UE la acest capitol: peste 95% din populația urbană are competențe digitale de bază. Cine crezi că se află la coada clasamentului? Sunt absolut sigură că nu o să ghicești! De ce? Pentru că e vorba despre… Germania. România e a patra țară care stă cel mai prost la acest capitol, iar specialiștii avertizează că lipsa digitalizării poate afecta masiv șansele de angajare.

Vrei să te angajezi și nu știi cine are cele mai multe opțiuni?

Află că 30.000 de joburi noi au fost postate pe eJobs și iajob doar în ultima lună. Dintre ele, 60% au fost pentru cei cu cel mult 2 ani de experiență și pentru muncitorii calificați.

Cele mai multe locuri de muncă au fost în retail, call-center, servicii și industria alimentară.

3.000 de euro pe lună! Atât poate câștiga un șofer de autocar în afară! Cei mai mulți angajatori oferă și diurnă, sporuri de performanță, asigură cazarea și plătesc inclusiv orele suplimentare. Sunt locuri de muncă pe care le găsești chiar acum pe iajob.ro! Scrii direct pe WhatsApp sau suni și afli rapid dacă ai job!

Inflația anulează creșterile salariale din primele 7 luni ale anului în 3 sferturi dintre sectoarele economiei. În iulie, salariul mediu net a fost de puțin peste 5.500 de lei, conform INS, Iar în august, inflația a urcat la 9,9%, de la 7,8%, în iulie. Cele mai mari salarii au fost în petrol și gaze, iar cele mai mici, în HoReCa.

Recomandări Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

Te-ai întrebat vreodată cât se stă, în medie, la un singur job? Aflăm răspunsul dintr-un raport care analizează 11.000 de angajați din 15 țări. Generația Z, se pare, stă cel mai puțin, respectiv 1,1 ani. Milenialii petrec, în medie, 1,8 ani la un singur job, Generația X stă 2,8 ani, iar baby boomerii, 2,9 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE