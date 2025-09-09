Companiile de tehnologie din State concediază masiv. Ce e nou aici? Faptul că aceleași companii recrutează superstaruri în inteligență artificială. Meta a angajat un singur executiv pentru câteva miliarde de dolari. Ce înseamnă asta pentru tine? Că e un moment bun să te specializezi în inteligență artificială și siguranță cibernetică, fiindcă nu există suficienți profesioniști.

75% dintre români sunt dispuși să se recalifice profesional. Sistemul medical, sectorul public, industria alimentară și cea farmaceutică sunt domeniile considerate cele mai sigure, conform celui mai recent sondaj eJobs. Care sunt cele mai nesigure? Turism, imobiliare, asigurări și HoReCa

Cât câștigă angajații din învățământ? Un învățător are un salariu de bază de 3.900 de lei, iar un profesor debutant până la 4.200 de lei, conform Salario, comparatorul salarial marca eJobs. La 25 de ani de vechime, salariul de bază ajunge la 7.500 de lei.

În ce domenii se câștigă cel mai bine în acest moment? IT, inginerie, petrol/gaze și construcții. Cele mai mari salarii sunt în București, Cluj, Timiș și Sibiu cu peste 5.000 lei, iar cele mai mici in Mehedinți, Giurgiu și Teleorman, unde abia depășesc 3.800 lei.

Ileana Racheru, expert în spațiul ex-sovietic: „În Republica Moldova nu sunt figuri politice noi, dar sunt posibile surprize în rezultate, pe modelul Georgescu
Știi întrebarea la care greu primești răspuns la interviurile de angajare? Cum care? Cât e salariul? Ei bine, pe iajob.ro, site-ul de joburi cu angajare imediată creat de eJobs, 65% dintre oferte au salariul afișat. Nu ai nevoie de CV ca să aplici și tu contactezi direct angajatorii, nu invers, pe Whatsapp sau la telefon. Ce găsești pe iajob? Joburi de curieri, livratori, casieri, vânzători, șoferi și multe altele în domenii ca Horeca, curățenie, pază, retail, call center sau producție!

Cele mai bune aeroporturi din Europa au fost premiate. Cine domină topul ACI Europe
Majoritatea românilor susțin orientarea țării spre Vest și NATO, doar câțiva alegând relații mai strânse cu Estul
Știri România 15:42
Majoritatea românilor susțin orientarea țării spre Vest și NATO, doar câțiva alegând relații mai strânse cu Estul
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Analiză
Știri România 15:11
Cum a ajuns Alexandru Bălan, reținut pentru spionaj în favoarea KGB, invitat la conferința pro-Europa din Timișoara: „În baza notorietății”
Raluca Bădulescu, adevărul despre Asia Express. Ce nu se vede la TV: „Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat”
Stiri Mondene 15:45
Raluca Bădulescu, adevărul despre Asia Express. Ce nu se vede la TV: „Una am pregătit acasă și alta s-a întâmplat”
Radu Ștefan Bănică, detalii despre melodia în care cântă despre despărțire: „Inspirată din realitate”
Exclusiv
Stiri Mondene 15:39
Radu Ștefan Bănică, detalii despre melodia în care cântă despre despărțire: „Inspirată din realitate”
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
Politică 15:43
Cât au costat zborurile TAROM ale foștilor premieri Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu în vizitele externe. Sumele, desecretizate de Guvernul Bolojan
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
Politică 15:20
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. CCR a anunțat ziua judecății
