BNR menține dobânda cheie la 6,5% pe an, lucru ce semnalează că piața nu va fi supusă unor schimbări majore în perioada următoare. Ce impact are asupra românilor? Ratele lunare pentru creditele cu dobândă variabilă vor rămâne la același nivel, fără creșteri sau scăderi semnificative.

Tot mai mulți români amână decizia de a cumpăra o locuință. Nu e de mirare, incertitudinea economică îndeamnă la prudență și la o analiză mai atentă a ofertelor din piață. Dacă unii încă așteaptă să acceseze un credit, alții profită de moment pentru refinanțare. La nivel național, peste jumătate dintre cumpărători folosesc un credit ipotecar pentru a deveni proprietari.

Tu te-ai gândit să-ți refinanțezi creditul? Dacă ai dobândă variabilă sau perioada fixă se apropie de final, o refinanțare poate fi o soluție avantajoasă. De ce? Îți poate aduce economii de până la 20% din costul total al creditului. De exemplu, la un sold de 250.000 de lei pe o perioadă de 20 de ani, rata lunară ar putea scădea cu până la 500 de lei.

Amenzile funcționează. Numărul locuințelor asigurate în Corbeanca a crescut cu 32%, cifra reprezentând aproape 80% din totalul locuințelor de aici. Reamintim că asigurarea poate acoperi chiar și întreaga valoare a proprietății. În cazul unui credit ipotecar, despăgubirea e folosită prioritar pentru achitarea împrumutului.

Se văd primele rezultate ale măsurilor de stabilizare bugetară. Statul român se împrumută, în sfârșit, mai ieftin. Dobânda medie plătită băncilor a scăzut cu aproape 14%, lucru ce reflectă o economie mai stabilă și o percepție mai bună a investitorilor.

Urmărește în continuare finance.imobiliare.ro pentru ultimele noutăți din lumea creditării.

