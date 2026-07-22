Deși deciziile sunt asumate, „viața cu credit” vine la pachet și cu presiuni psihologice. Același studiu arată că principalii factori de stres sunt durata îndelungată a împrumutului și posibila instabilitate a veniturilor. Creșterea dobânzilor și știrile economice negative completează tabloul grijilor, însă, în ciuda acestora, 7 din 10 români declară că nu regretă decizia de a lua un împrumut.

Cum se adaptează românii pentru a-și menține cheltuielile sub control? Atunci când apar presiuni financiare, aceștia renunță mai întâi la activitățile opționale: ieșirile în oraș, concediile și hobby-urile sunt cel mai frecvent amânate sau reduse. Totodată, pentru ca rata să nu devină o povară, unii aleg să-și suplimenteze veniturile prin activități extra sau chiar un al doilea job.

O veste bună vine de la 1 iulie 2026: salariul minim net a crescut de la 2.574 lei la 2.699 lei, măsură de care beneficiază direct 836.000 de salariați. Cumulată cu scăderea IRCC la 5,56%, această majorare îmbunătățește puterea de cumpărare. Potrivit calculelor noastre, un salariat cu venitul minim poate împrumuta acum cu aproximativ 7.400 de lei mai mult față de luna trecută.

Pe plan macroeconomic, BNR anticipează o reducere semnificativă a ratei inflației în trimestrul III, pe măsură ce se epuizează efectele eliminării plafonului la energie și ale majorării de TVA și accize. În contextul incertitudinilor legate de consolidarea bugetară, conflictul din Orientul Mijlociu și contextul global, Banca Centrală menține dobânda de politică monetară la 6,50% pe an.

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