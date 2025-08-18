Clujenii rămân în frunte când vine vorba de prețurile locuințelor: 3.127 euro pe mp, fără a mai pune la socoteală chiriile. Orașul rămâne cel mai scump din țară, deși rata medie la creditul ipotecar a scăzut cu 7% față de începutul lui 2024.

Trecem din vest în est sau de la cel mai scump oraș, la cel mai accesibil. Ai nevoie de cel puțin 5.000 lei net lunar pentru un credit în Iași. Prețul mediu pentru un apartament de 42 mp este 78.750 euro, iar dacă achiți un avans de 15%, poți să-l cumperi cu un credit de 66.938 euro.

Ce e mai bine să faci cu banii într-o perioadă incertă? Plătești ratele anticipat sau economisești? Specialiștii recomandă un fond de siguranță, iar dacă îți mai rămân bani, să plătești anticipat pentru a reduce perioada. Așa termini creditul mai repede și plătești mai puțină dobândă.

Află tot ce trebuie să știi despre rambursarea anticipată a unui credit ipotecar și vezi ce beneficii îți aduce.

BNR a revizuit prognoza inflației pentru 2025 de la 4,6% la 8,8%. Mugur Isărescu spune că inflația va fi mai mare ca urmare a scumpirii energiei. O veste mai bună? Pentru 2026, BNR estimează inflație de 3% și stabilizare economică.

Încrederea în economia României a înregistrat o creștere în luna iulie comparativ cu luna iunie a acestui an, conform indicatorului de Încredere Macroeconomică al CFA România. Totuși, analiștii estimează o depreciere a monedei naționale până la 5,1716 pentru un euro.

Recomandări Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”

Urmărește în continuare finance.imobiliare.ro pentru ultimele noutăți din lumea creditării. Testează-ți opțiunile printr-o simulare rapidă și găsește creditul potrivit

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE