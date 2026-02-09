Italia angajează masiv muncitori din străinătate

Potrivit noii platforme interactive lansate prin colaborarea dintre Unioncamere și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale, mai mult de o companie italiană din trei (34,3%) angajează muncitori din afara țării.

De altfel, 508.000 de firme italiene angajează lucrători străini.

Instrumentul online, parte a Programului național „Tineri, femei și muncă” și cofinanțat de Uniunea Europeană, este disponibil atât în sistemul informativ Excelsior, cât și pe Portalul Integrare Migranți, care permite monitorizarea solicitărilor venite din partea firmelor italiene.

Cum funcționează platforma online

Pe baza datelor de prognoză pentru anul trecut, utilizatorii pot găsi informații despre ponderea personalului străin estimată în funcție de mai multe criterii: profesiile cele mai căutate, zonele de angajare, experiența cerută sau aria de proveniență.

Prin intermediul unui panou de control pot fi verificate deja caracteristicile angajaților în 2024, împărțiți pe regiuni de origine și pe gen. Conform celor mai recente date, numărul angajaților proveniți din afara Italiei a ajuns la două milioane, adică peste 13% din totalul forței de muncă din Italia.

Există însă diferențe importante între regiuni. Trentino-Alto Adige ocupă primul loc, cu 48,2% dintre firme care angajează muncitori străini, aproape una din două. Emilia-Romagna și Toscana urcă, de asemenea, în primele trei locuri, unde în ambele cazuri, peste patru din zece întreprinderi angajează cetățeni străini, 44,8%, respectiv 43%.

Cererea de muncitori străini continuă să crească

În ceea ce privește sectoarele economice, turismul concentrează cea mai mare pondere în valori absolute. În 2024, aproape o activitate din două, adică 48,5%, are angajați cu pașaport străin.

Foarte aproape se află agricultura, silvicultura și pescuitul, cu 46,6%. Urmează industria prelucrătoare și construcțiile, cu procente cuprinse între 42,3% și 40,4%.

Cererea de lucrători străini continuă să crească. Aproape un sfert dintre contractele planificate de companii se adresează cetățenilor din afara Italiei.

Turismul conduce clasamentul în ceea ce privește angajările estimate în valori absolute. Din peste 1,3 milioane de muncitori străini care ar urma să fie recrutați în următorii ani, aproximativ 290.000 vor lucra în ospitalitate, restaurante și agrement în zonele de vacanță.

Nevoia de personal din exterior vizează și alte domenii: sectorul primar, construcțiile, serviciile operaționale, transportul și logistica. Împreună, aceste cinci sectoare reprezintă 65% din necesarul total de forță de muncă din străinătate.

Agricultura, sectorul cu cea mai mare cerere

Raportat la ponderea lucrătorilor străini din totalul angajaților pe domeniu, pe primul loc se situează agricultura, silvicultura și pescuitul, cu 42,9%, echivalentul a aproximativ 185.000 de potențiale locuri de muncă deschise pentru cetățeni străini.

În sectorul serviciilor, procentele de angajări planificate pentru muncitorii străini sunt mai reduse. Valorile depășesc media în serviciile operaționale de sprijin pentru companii și persoane și în transport, logistică și depozitare, ambele la 26,7%. În turism, ponderea estimată ajunge la 24,8%.

Meseriile cele mai căutate

Un aspect important rămâne cel al formării. Datele portalului arată că piața muncii din Italia caută în special forță de muncă slab calificată.

Potrivit estimărilor de recrutare, sunt așteptați în special patroni și angajați în restaurante – aproximativ 231.000 de persoane.

Companiile caută și 137.000 de lucrători în servicii de curățenie, cu 30.000 mai mult decât necesarul prevăzut în agricultură și întreținerea spațiilor verzi, unde sunt estimate 106.000 de posturi.

Printre profesiile spre care firmele italiene își îndreaptă atenția se mai numără lucrătorii pentru manipularea și livrarea mărfurilor (86.000), urmați de personalul din vânzări și muncitorii calificați în construcții și mentenanță (73.000).

