Accidentul a avut loc la scurt timp după ora 6 dimineața, pe I-35, o autostradă din Fort Worth, Texas. Cel puțin 6 oameni au murit, fiind scoși din maldărul de autovehicule distruse, iar alți 65 au fost răniți.

Treizeci și șase de persoane au fost transportate de la fața locului, inclusiv trei care se aflau în stare critică, a spus poliția. Numeroși pacienți au fost tratați la fața locului, în timp ce alții au părăsit singuri locul accidentului, dar ulterior au mers la spitale.

Daily Mail a publicat secvențe filmate în momentul impactului cu o parte dintre cele 133 de vehicule distruse.

Toate victimele evaluate la fața locului erau adulți, au spus oficialii.

Poliția din Fort Worth a spus că gheața este probabil un factor al accidentului colectiv. O ploaie înghețată a produs polei în zona Fort Worth.

„Inima mea se frânge pentru comunitatea noastră, pe măsură ce aflăm despre măsura pierderilor pe care le suferim din cauza accidentului de astăzi. Comunitatea noastră oferă sprijin și știu că atât de mulți dintre voi vreți să găsiți o modalitate de a ajuta.”, a scris primarul Fort Worth, Betsy Price, pe Twitter.

