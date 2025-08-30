Accidentul s-a produs între localităţile Floreşti-Stoeneşti, pe Autostrada 1, la kilometrul 35, pe sensul de circulaţie Bucureşti – Piteşti.

„Din informaţiile primite la acest moment, ar fi implicate 8 persoane, iar două dintre acestea ar fi încarcerate. Având în vedere numărul ocupanţilor, pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul judeţului a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, a transmis IGSU.

La accident au fost alocate o autospecială de stingere, cu modul de descarcerare, 2 ambulanţe SMURD de la ISU Giurgiu şi 2 ambulanţe aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă. În sprijin, forţele locale de intervenţie au fost suplimentate cu o Unitate de Terapie Intensivă Mobilă şi 2 ambulanţe SMURD de la ISU BIF.

După ora 19.00, autoritățile au anunțat bilanțul final: 8 persoane implicate, dintre care 6 persoane transportate la spital, 4 adulți și 2 copii.

Planul Roșu a fost dezactivat la ora 18:00.

