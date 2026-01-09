„În ziua plecării am observat că biletul meu nu mai era activ în aplicație”

Un zbor al companiei Wizz Air de la Milano-Malpensa către Gdańsk, programat pentru 3 ianuarie 2026, a provocat nemulțumirea a aproximativ 60 de pasageri care nu au fost lăsați să se îmbarce.

Aceștia au fost informați că următorul zbor disponibil către Gdańsk ar fi abia pe 6 ianuarie, în timp ce compania aeriană le-a oferit doar o noapte de cazare, deși urmau să rămână 3 nopți în plus la Milano.

De la 230, la 160 de locuri!

„Am avut bilet pentru zborul de la ora 21.00, sâmbătă, 3 ianuarie. M-am înregistrat online cu o zi înainte, însă în ziua plecării am observat că biletul meu nu mai era activ în aplicație”, a declarat Alicja, una dintre pasagerele afectate.

Ajunsă la aeroport, aceasta a aflat că avionul a fost schimbat și numărul de locuri a fost redus de la 230 la 160, motiv pentru care nu a mai putut urca la bord. Situația a afectat și alți 60 de pasageri.

Am ajuns la aeroport în jurul orei 19.30 și am așteptat la coadă pentru check-in. Erau deja 10 persoane înaintea noastră, fuseseră deja informate că nu vor zbura. Și tot mai mulți oameni părăseau coada cu aceleași informații. Când a venit rândul nostru, am aflat că pur și simplu nu vom zbura!

Aceeași familie, 2 – da, 2 – ba!

În mod surprinzător, s-a constatat ulterior că avionul a decolat cu locuri goale. „Am aflat de la persoane care au reușit să urce în avion că erau locuri libere. De exemplu, pe o rezervare erau 4 persoane, dar doar 2 au reușit să plece și ne-au trimis poze din avion. Erau locuri libere. Celelalte au rămas la sol”, a explicat pasagera.

Conform declarațiilor Wizz Air, incidentul s-a produs „în timpul procesului de îmbarcare” pentru zborul W6 1714 din 3 ianuarie.

„Investigăm circumstanțele”

Reprezentantul companiei, Salvatore Gabriele Imperiale, a declarat că „investigăm circumstanțele acestui incident împreună cu partenerii noștri operaționali pentru a implementa măsuri suplimentare care să prevină situații similare în viitor. Ne cerem scuze sincer tuturor pasagerilor afectați”.

Compania aeriană nu a răspuns când a fost întrebată ce s-a întâmplat și se pare că încearcă să determine unde s-a produs eroarea de sistem.

În conformitate cu reglementările europene (UE261), pasagerii care nu au fost primiți la bord din motive ce nu le aparțin pot solicita despăgubiri de până la 600 de euro, în funcție de distanța zborului.

De asemenea, compania este obligată să ofere cazare, mese și transport între hotel și aeroport, însă pasagerii au raportat că li s-a oferit doar o noapte de cazare, fiind nevoiți să-și plătească singuri restul nopților.

Cazare pe cont propriu!

Pasagerii au fost sfătuiți de companie să-și rezerve pe cont propriu cazări suplimentare și să solicite ulterior rambursarea cheltuielilor. Cu toate acestea, unii dintre aceștia au declarat că nu aveau bani pentru alte nopți de cazare, iar reprezentanții companiei nu le-au oferit soluții alternative.

La ora 2.00, călătorii au fost invitați în lounge-ul aeroportului, iar la ora 3.00, au plecat spre hotel. În hotelul nostru erau 37 de persoane – Alicja.

Oamenii au fost nevoiți să plece a doua zi la ora 11.00. „Chiar și persoanele care aveau zboruri luni au fost nevoite să rezerve o noapte suplimentară. Când am sunat la linia telefonică Wizz Air, bărbatul ne-a spus, fără alte întrebări, că ar trebui să rezervăm un hotel și că ne vor rambursa banii. Când am întrebat ce ar trebui să facem dacă nu avem bani de cazare, ne-a spus că nu ne poate ajuta”, mai spune Alicja, care a plecat, până la urmă, la Gdansk cu un zbor din 6 ianuarie.

