„Este o decizie corectă și necesară. Contactele lui Juul cu infractorul sexual condamnat Epstein au demonstrat o gravă eroare de judecată”, a anunțat ministrul norvegian de externe Espen Barth Eide, subliniind că Mona Juul a luat decizia după ce a purtat discuții cu Ministerul de Externe de la Oslo.

Mona Juul, care a jucat un rol important în negocierile secrete israeliano-palestiniene ce au condus la Acordurile de la Oslo din 1993, se află printre personalitățile norvegiene ale căror nume apar în ultimele documente din dosarul Epstein publicate de Departamentul american al Justiției.

Diplomata în vârstă de 66 de ani a fost suspendată din funcție luni din cauza anchetei care o vizează în legătură cu Jeffrey Epstein.

Potrivit presei norvegiene, Jeffrey Epstein, care s-ar fi sinucis în închisoare în august 2019, a lăsat moștenire 10 milioane de dolari celor doi copii ai Monei Juul și ai soțului ei, diplomatul Terje Rod-Larsen (78 de ani).

Potrivit șefului diplomației norvegiene, ministerul său va continua să poarte discuții cu Mona Juul ca parte a unei anchete în desfășurare pentru a determina amploarea legăturilor dintre fosta ambasadoare și defunctul infractor sexual american.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE