Acest atac ar fi unul dintre cele mai sângeroase comise în Yemen, unde SUA și-au intensificat în ultimele șase săptămâni raidurile aeriene împotriva Houthi, o grupare aliniată Iranului care a atacat nave în Marea Roşie ca gest de solidaritate cu lupta mișcării islamiste Hamas împotriva Israelului.

Contactată de Reuters pentru a comenta acuzațiile rebelilor din Yemen, armata americană nu a răspuns până la publicarea articolului. Armata americană a declarat anterior că nu va furniza informaţii detaliate despre ţintele atacurilor aeriene din motive de securitate operaţională.

Postul de televiziune Al-Masirah, controlat de Houthi, a difuzat imagini cu urmările atacului din Saada, pe o rută folosită de imigranţii africani pentru a traversa Yemenul sărac şi devastat de conflicte, în încercarea lor de a ajunge în Arabia Saudită, precizează Reuters.

Huthi rebel-controlled media in Yemen said Monday that US strikes targeted a migrant detention centre in the movement's stronghold of Saada, killing at least 68 people. https://t.co/IE4yc1EcT5 pic.twitter.com/gFhy1ufCCc