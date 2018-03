Kevin Kashiwazaki, un japonez de 17 ani, stabilit la Bacău după dezastrul de la Fukushima, își amintește dezastrul care a cuprins întreaga țară, în martie 2017. Familia sa a decis să se refugieze în România, unde a și rămas în tot acest timp.

Mintea unui puști de 11 ani nu poate să încapă atâta nenorocire și suferință. De ce oamenii alergau în toate părțile și apoi, în câteva zile, de s-au pustiit străzile? De ce ieșeau oamenii pe stradă îmbrăcați ca niște cosmonauți ca să își cumpere ceva de mâncare? Au trecut 7 ani de la dezastrul din Fukushima.

Sunt câteva din amintirile lui Kevin Kashiwazaki, elev în clasa a XI-a la Colegiul „Vasile Alecsandri” Bacău. Cu mintea lui de acum, vede altfel lucrurile. Dar amintirile i-au rămas vii și puternice. La fel și suferința.

„A fost un lucru foarte crud pentru mine și pentru toți ceilalți, pentru că este foarte greu să treci peste asemenea dezastru, să zic așa. Țin minte că imediat după cutremur nu a mai mers o oră, două, trei televizorul, nici linia telefonică, nimic. Ideea e că după trei ore a arătat imagini șocante. Vă dați seama că nimeni nu știa ce s-a întâmplat și, după ce s-au mai liniștit lucrurile, imediat cei străini și nu numai, și japonezi, au plecat. Am văzut la televizor a doua zi sau a treia zi că era o aglomerație de nu puteai să te miști în aeroport. Eu am plecat pe 16, dacă nu mă înșel, asta după vreo trei-patru zile, era mai gol aeroportul, că plecaseră toți cei ce trebuiau să plece, dar tot era mai mult decât în cotidian, să zic așa”, își amintește tânărul, care a învățat româna foarte repede. Ba chiar a ajuns și olimpic la istorie, iar acum se gândește să dea fie la Academia de Poliție, fie la Limbi Străine.

7 ani de la dezastrul din Fukushima

Pentru că mama sa era din părțile Bacăului, și-au găsit o a doua casă aici. Acomodarea a fost grea, mai ales după acel dezastru care i-a zdruncinat pe toți. A avut familia alături și a trecut peste traume. Nu știe dacă să povestească cel mai cumplit episod de care își amintește. Se hotărăște să îl spună.

„Aveam foarte mulți prieteni și în timpul producerii cutremurului noi nu am fost afectați, pentru că eram la școală și școala este un adăpost în caz de dezastre în Japonia, este foarte bine construită. Dar după, vă dați seama că am ieșit pe stradă și era un haos. Pentru că, vă dați seama, infrastructura, absolut totul, era un dezastru acolo, s-a stricat tot. Erau oameni panicați chiar dacă în Japonia și cei adulți sunt educați să își păstreze calmul și se fac simulări foarte des, mai sunt oameni care își pierd controlul. Și am văzut cum un prieten de-al meu a fost călcat cu mașina. Omul respectiv nu știu unde voia să plece cu mașina, nu avea unde. Avea viteză și, în acel haos, prietenul meu, care era la 10 metri de mine, a fost călcat cu mașina, asta în fața părinților lui. Și asta a fost foarte șocant, mai șocant decât cutremurul, vă dați seama”, povestește adolescentul despre dezastrul de atunci.

Din cauza radiațiilor, în următoarele zile, toată lumea stătea mai mult în casă. „A mai fost șocant momentul în care am ieșit afară după o zi și am văzut că era foarte pustiu. Dacă erau radiații afară, oamenii evitau ieșirea. Și cei care ieseau erau bine echipați. Era ca o scenă post-apocaliptică”, mai spune Kevin.

Un cutremur cu magnitudinea 9 a lovit Japonia, pe 11 martie 2011, și a provocat un tsunami devastator. Centrala nucleară de la Fukushima era lovită. Peste 15.000 de oameni și-au pierdut viața atunci.

