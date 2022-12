De-a lungul Korzo, stradă împodobită cu reclame, muncitorii români, aproximativ 30 dintre ei, au mărșăluit cu lozinci în limba engleză: „We are not your bank” și „Work done, who pay now”. De zece zile ei încearcă să atragă atenția asupra situației lor, una disperată, și acum au angajat un avocat și au contactat Consulatul României de la Rijeka.

De la începutul anului, românii lucrează la proiectul de modernizare a rafinăriei din Urinje, iar salariile nu le-au mai fost plătite din luna august a acestui an. Li se datorează bani compania austriacă Christof Group, care este subcontractant al contractorului principal, compania italiană KT-Kinetics Technology, din Roma.

Potrivit informațiilor cunoscute până acum, compania austriacă are o datorie totală de aproximativ 700.000 de euro, salariile restante ale aproximativ 70 de muncitori români.

„Nu este nimic nou momentan, nu ne-am primit salariile. Singurul lucru pe care l-am primit a fost o notificare de la INA, de care suntem extrem de bucuroși. Ne-au informat că încearcă să rezolve toată această situație neplăcută și că sunt în contact zilnic cu compania italiană Kintetics Technology, pentru a găsi o soluție și a ne plăti salariile. Este o veste bună pentru noi, dar încă nimic concret.

Recomandări REPORTAJ Au devenit cetățeni români ca să scape de război sau de sărăcie. „Plecăm nu pentru a trăi mai bine, ci ca să avem de îmbrăcat și de mâncare”

De aceea suntem nevoiți să mergem săptămâna viitoare la Zagreb pentru un protest care să avertizeze despre ce ni se întâmplă. Subliniez că nu avem nimic împotriva INA, dar cineva trebuie să rezolve problema, pentru că ne-am făcut treaba, dar nu am fost plătiți.

În compania mea lucrează aproximativ 70 de muncitori care nu au fost plătiți din august”, a spus Giuseppe Basile, Administrator IGW Proiecte Internațional SRL, agenția română de ocupare a forței de muncă, firma care practic are contract cu subcontractantul JCR Christof Services, filială a firmei austriece Christof Industries Global, din Graz.

„Este de neconceput și de neînțeles că nimeni nu reacționează și nu aude strigătul oamenilor care au făcut o treabă cinstită și apoi au rămas fără banii pe care i-au câștigat. Crăciunul le-a fost furat. În timp ce majoritatea oamenilor aleg cadourile pentru familiile lor, acești oameni sunt nevoiți să umble prin piețele croate, pentru ca cineva să facă ceva și să le fie plătit salariul.”, a mai spus Basile.

Christof Industries Global, din Graz, are acum dificultăți financiare, așa că mulți subcontractanți s-au trezit într-o situație dificilă, printre care IGW, care este în pragul falimentului, iar Christof îi datorează acum aproape un milion de euro. O parte dintre muncitori s-au întors în România, iar cei rămași au anunțat că, după protestul de la Rijeka, vor protesta și la Zagreb săptămâna viitoare.

