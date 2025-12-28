Participanții, membri ai organizației religioase pro-ucrainene Școala Principiului Unit, sunt acuzați că au răspândit informații false despre armata rusă. Organizația, fondată în Ucraina, atrage în special profesori din diverse regiuni ale Rusiei, însă majoritatea participanților reținuți trăiesc în Sankt Petersburg.

Conform relatărilor presei ruse, liderii grupului ar fi promovat idei opuse poziției oficiale a Rusiei privind războiul din Ucraina, denigrând soldații ruși și susținătorii acestora.

În cadrul întâlnirilor, membrii grupului se rugau pentru protecția cetățenilor ruși de mobilizare, pentru armata ucraineană și pentru președintele Zelenski. Aceștia erau obligați să-și exprime deschis familiilor poziția antirăzboi.

Secta, care îmbină elemente ale ortodoxiei creștine cu ritualuri mistice și ezoterice, este acum în centrul atenției autorităților ruse. Cei reținuți riscă pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru acuzațiile aduse.

