Patru femei din centrul de comandă al metroului bucureștean vorbesc despre pasiunea lor pentru profesie: „Avem o responsabilitate mare, nu ne jucăm cu trenulețele”

Piața Unirii 1. În spatele unei uși albe de termopan nimeni din exterior nu are acces. Doar personalul autorizat de la Metrorex. După ușă, urmează un drum scurt pe un culoar secret, apoi dai în trei camere uriașe de comandă.

Cu zeci de monitoare care clipocesc fără întrerupere, cu stații care primesc mesaje în timp real și cu oameni care sunt ochi și urechi la tot ce mișcă. Sună telefoanele, se transmit mesaje, e agitație, dar totul este sub control.

Gabriela Ilie, Beatrice Costache și Tatiana Ilie

Zona interzisă, inaugurată în 1979

Am ajuns în Dispeceratul Central al Metrorex, locul de unde toți mecanicii de metrou de pe magistrale, dar și impiegații din stații primesc cele mai importante instrucțiuni și mesaje, pe care sunt obligați să le execute imediat după ce le-au fost transmise.

Dispeceratul Central al metroului bucureștean funcționează de 43 de ani. Mai exact, din noiembrie 1979, atunci când primul tren de metrou a intrat în circulație.

La acea vreme exista o singură Magistrală, acum s-a ajuns la cinci. Atunci tronsonul avea doar șase stații: Semănătoarea, Grozăvești, Eroilor, Izvor, Piața Unirii și Timpuri Noi.

Acum vorbim de o adevărată industrie, cu 63 stații și 190 de căi de acces, șase depouri și o rețea de metrou de 78 de kilometri pe cale dublă.

Dispecerul electro-energetic Metrorex

„Aici este cel mai important punct de lucru din subteran”

În Dispeceratul Central al Metrorex am întâlnit-o pe doamna Tatiana Ilie. De șase luni, este șefa dispeceratului de trafic, omul care coordonează tot ce mișcă în circulația trenurilor pe toate magistralele de metrou.

Tatiana Ilie

„La început am avut un pic de emoții, dar acum sunt mult mai OK. Aici este cel mai important punct de lucru din subteran. Toate situațiile de criză se gestionează de aici. Când circulă bine metroul suntem fericiți, dar când apar problemele, noi trebuie să intervenim imediat”, ne spune ea.

„De exemplu”, continuă șefa traficului subteran, „acum jumătate de oră am avut un deranjament în instalații, din cauza unei fluctuații de tensiune. Și a trebuit să gestionăm rapid problema pentru a nu da peste cap programul de circulație, ca să nu existe întârzieri”.

Pe monitoarele imense se vede cum trenurile pleacă dintr-o stație în alta. Din când în când, apar tot felul de probleme, iar mesajele ajung imediat în Dispecerat.

Într-o zi, am avut un cățel intrat pe linie și nu știm cum a ajuns acolo. Am oprit trenurile, au intervenit salvatorii și a fost destul de dificil până l-au prins. Au venit inclusiv cei de la ASPA (Autoritatea pentru Securitatea și Protecția Animalelor – n.r.). Tatiana Ilie, șefa dispeceratului de trafic:

„Nu ne jucăm cu siguranța călătorilor”

Dar cel mai grav incident din ultimii ani a fost în luna mai a anului trecut, când un metrou a luat foc între Piața Romană și Universitate. Atunci, aproape 200 de călătorii au fost debarcați în tunel, după scoaterea tensiunii pe ambele fire. Iar la suprafață, zeci de mașini SMURD și pompieri au acordat primul ajutor.

„Procedurile de intervenție sunt foarte clare. Avem două echipe de salvatori, una la Unirii și cea de-a doua la Grivița. Echipele au intervenit urgent atunci. Au fost anunțați pompierii, poliția, SMURD-ul, absolut toată lumea. Apoi primul pas a fost decuplarea de la rețeaua electrică. După acest moment, se începe evacuarea, în șir indian, conform protocoalelor. Nu ne jucăm cu siguranța călătorilor. Regulile sunt foarte, foarte clare”, explică doamna Tatiana.

Nu avem dreptul să mișcăm călătorul din garnitura de metrou în cazul în care avem un caz medical. Este interzis să fie scos din tren și mutat pe peron. Am avut o situație la Victoriei, când n-am putut să scoatem o persoană cu probleme medicale din tren și a trebuit să blocăm tot, până au intervenit medicii. Tatiana Ilie, șefa dispeceratului de trafic:

„În meseria mea nu trebuie să fii autoritar, ci doar ferm în decizii”

Stațiile sună, operatorii sunt pe poziții, problemele se rezolvă rapid. Oamenii dau impresia că-și stăpânesc meseria cu ochii închiși.

Printre ei și Gabriela Ilie, astăzi unul dintre operatorii de mișcare din cadrul Dispeceratului Central. Fără niciun grad de rudenie cu doamna Tatiana, Gabriela are zâmbetul pe buze, ca într-o zi de primăvară superbă.

Gabriela Ilie

Lucrează de 24 de ani la metrou, iar experiența își spune cuvântul. „În meseria mea nu trebuie să fii autoritar, ci doar ferm în decizii. Luăm decizii care implică foarte multă lume, dar acționăm într-o echipă”, explică ea.

A început ca impiegat de mișcare. Atunci coordona trei, maximum cinci stații de metrou. Nici noi nu știam că stațiile au o încadrare, în funcție de dificultatea lor, de complexitatea stației.

Gradul unu e cel mai dificil de gestionat, iar patru, cel mai ușor. Gradul unu avem la Eroilor, Grigorescu, Republicii și Berceni. Iar pentru a ajunge să lucrezi în Dispeceratul Central ai nevoie de cel puțin un an într-o stație de gradul unu.

„Este mult mai stresant acum decât ce făceam în trecut. Destinul ne conduce către cărări nebănuite și nu regret deloc. Fiind o responsabilitate foarte mare este și foarte frumos. Ai nevoie de atenție distributivă, pentru că un operator are în gestiune cinci impiegați”, recunoaște Gabriela, care în dimineața vizitei noastre în Dispecerat a avut de rezolvat un caz apărut în urma unei probleme electrice pe traseul unei garnituri de metrou.

Tabelul cu metrouri

„Lumea trebuie să știe că șinele sunt încărcate permanent cu tensiune”

Cu aproape două decenii la Metrorex, doamna Gabriela a prins tot felul de evenimente: „Am avut o situație amuzantă acum ceva ani, între un soț și o soție, care se certau pe peron la Basarab. Soțul avea un tic de a se juca cu verigheta și soția i-a zis: «Dacă pierzi verigheta s-a zis cu tine!». Și chiar a pierdut-o pe calea de rulare”.

Ce-a urmat? „A venit extrem de agitat: «Ajutați-mă să-mi recuperez verigheta că divorțează soția de mine». Niciodată omul nu trebuie să coboare pe linii! Dar niciodată. Se anunță la nivelul caselor de bilete sau mecanicului de tren. Ei transmit către Dispeceratul Central, apoi se solicită intervenția echipei de pompieri salvatori. Lumea trebuie să știe că permanent șinele sunt încărcate cu tensiune! Pompierii sunt singurii care intervin”.

„Tot ce am făcut în viață, am făcut cu drag”

Nu e liniște deloc în Dispecerat, toată lumea primește informații în timp util, dar astăzi totul merge perfect. Nu există nicio întârziere. De exemplu, pe magistrala Pipera-Berceni trenurile de metrou circulă din patru în patru minute. Când se suplimentează, timpul scade cu un minut.

Astăzi, șef tură mișcare în Dispeceratul Central este doamna Beatrice Costache.

Beatrice Costache

„Avem o responsabilitate mare și noi nu ne jucăm cu trenulețele. Acasă putem să tăiem o ceapă și să ne tăiem sau să aruncăm o mâncare care nu ne mai place. Aici nu există așa ceva! Tot ce am făcut în viață, am făcut cu drag și cu multă răspundere. Nu am vrut niciodată să mi se atragă atenția. Avem ordine clare, reglementări, instrucții și totul merge foarte bine când le respectăm”, ne spune încă din start.

Povestea dânsei a început la Metrorex în anii 90: „Prima dată am fost îngrijitor de stație. Așa au fost vremurile, dar niciodată n-am renunțat. Am urcat treaptă cu treaptă, am făcut absolut toate școlile de specialitate și, din luna mai a anului trecut, am ajuns să fiu șefă de tură. Înainte, am fost timp de cinci ani operator mișcare, acum sunt prezentă cu pasiune la serviciu, să avem grijă ca totul să meargă perfect”.

În fiecare zi transportăm peste 500.000 de călători, cea mai aglomerată magistrală fiind Berceni-Pipera. Înainte de pandemie aveam 700.000 de persoane pe zi. Magistrala 2 va intra într-un proces de modernizare, iar dacă am avea mai multe trenuri, fluxul ar putea să fie chiar și la un minut. Să meargă unul după altul, pentru că instalația îți permite. Tatiana Ilie, regulator de circulație:

„Sunt legată de metrou ca un copil de cordonul ombilical”

În Dispeceratul de la Piața Unirii, la birou, în fața mai multor monitoare, o găsim și pe doamna Daniela Voicu. E operator tracțiune, sau mai simplu, acordă asistență tehnică mecanicilor, strict pe defectele trenurilor.

Daniela Voicu

„Povestea a început dintr-o mare pasiune. Soțul meu a fost mecanic și așa am început să facă și eu cursuri. Timp de 12 ani am fost mecanic pe tren și am condus pe toate magistralele și toate tipurile de tren. Eu sunt legată de metrou ca un copil de cordonul ombilical. Simt emoție de când ele pleacă spre circulație. Eu simt tot ce face un mecanic și trăiesc fiecare moment. Când îmi semnalează un defect, eu mă transpun în tren și simt totul, chiar dacă nu mai sunt alături de stimații călători”, spune emoționată.

Apoi își continuă povestea aventurii din subteran: „Când eram mecanic, lumea era surprinsă când mă vedea în cabină, dar de fiecare dată eram fericită când primeam flori sau mărțișoare”.

„La un moment dat, a venit un șef de galerie de fotbal la mine și mi-a bătut în geam. Mi-a spus că sunt un grup mai mare și că vor să meargă toți împreună. Am anunțat operatorul de mișcare că staționarea este prelungită. Liderul s-a adresat către suporteri: «La bord este o femeie care conduce un tren greu»”. Daniela Voicu, operator tracțiune:

„Frânările bruște sunt automate, nu le face mecanicul”

Odată cu vizita la Metrorex am mai aflat un lucru neștiut până acum. Cu siguranță știți acel sentiment când mergeți cu metroul și, dintr-odată, frânează brusc. Iar furia se varsă brusc pe conductorul trenului.

Ei bine, frânarea reprezintă o măsură pentru siguranţa circulaţiei, și uneori apar independent de mecanicul trenului. Doamna Daniela știe cel mai bine procedurile:

„Fiecare tren are sub el o baliză, iar frânările bruște sunt automate, nu le face mecanicul. Baliza citește anumite coduri din calea de rulare și există o frecvență automată a trenului care frânează. Mecanicul chiar n-are nicio vină”.

Înainte de plecarea echipei Libertatea, doamnele au avut parte și de o surpriză. Este luni, 6 martie, dar unii colegi au luat-o înaintea calendarului, le-au oferit trandafiri roșii și le-au urat „La mulți ani și o primăvară frumoasă”.

Doamnele au primit flori de la colegi cu ocazia zilei de 8 Martie

În Dispeceratul Central se lucrează 24 de ore din 24 pentru că, pe lângă programul cu publicul călător între 5.00 și 23.00, există activitate pe linii și în timpul nopții. Mai mult, pe lângă dispeceratele pentru Magistralele 1, 3 și 5, plus pentru Magistralele 2 și 4, aici își au locul și dispeceratul electroenergetic și electromecanic. Ultimele două coordonează funcționarea perfectă a scărilor rulante, a lifturilor, dar și iluminarea tuturor stațiilor și peroanelor de metrou.

6 femei conduc garnituri de metrou în București, alături de aproximativ 500 de mecanici de tren bărbați. În total, la Metrorex lucrează aproximativ 5.200 de persoane.

