Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a declarat ferm: „Nu vom tolera niciun blocaj, nicio violență și, evident, nicio acțiune de boicot”. Acesta urmează să se întâlnească cu toți prefecții pentru a discuta strategia de securitate.

Retailleau a explicat evoluția protestului, menționând că inițial a fost „o mobilizare cetățenească” care ulterior „a fost confiscată și deturnată”. El a acuzat La France insoumise și pe liderul său, Jean-Luc Mélenchon, de radicalizare și de intenția de a crea un „climat insurecțional”.

Ministrul a subliniat pericolul reprezentat de grupurile de extremă stânga, descriindu-le ca fiind „hotărâte, organizate și extrem de violente”.

Autoritățile anticipează o gamă largă de acțiuni, de la blocarea gărilor și rafinăriilor până la sabotarea radarelor automate. Serviciile de informații au evidențiat dificultatea de a prognoza amploarea mișcării, caracterizată ca fiind „orizontală” și fără un lider clar.

Retailleau a anunțat că forțele de ordine vor acționa cu fermitate: „Când vor fi corteje, le vom însoți, deoarece este un drept constituțional să manifestezi pașnic. Dar nu vom tolera niciun fel de violență sau excese”.

În replică, Jean-Luc Mélenchon a criticat poziția ministrului, afirmând că acesta „este în război cu poporul francez”. Liderul LFI a îndemnat la calm: „Le spun în ochi tuturor celor care mă ascultă: nu faceți nimic altceva decât lucruri controlate și calme”.

