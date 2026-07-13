Evenimentul, desfășurat duminică seară, a avut o încărcătură simbolică deosebită, marcând oficial încheierea primului semestru românesc din cadrul Anului Cultural România – Italia. Spectacolul a fost realizat cu sprijinul direct al Ministerului Culturii și al Ambasadei României în Italia.

Amfiteatrul s-a dovedit a fi neîncăpător pentru publicul sosit în număr mare. Concertul a început într-un cadru natural spectaculos, exact în momentul în care soarele apunea dincolo de crestele munților, iar acordurile orchestrei au fost acompaniate discret, pe tot parcursul serii, de sunetul cicadelor.

O vioară Stradivarius și acorduri de Enescu deasupra Mediteranei

Solistul serii a fost aclamatul violonist Alexandru Tomescu. Acesta a interpretat magistral Concertul nr. 2 pentru vioară în si minor, cunoscut sub numele de „La Campanella”, o operă de o dificultate tehnică uriașă compusă de Niccolò Paganini. Sunetul celebrei viori de patrimoniu Stradivarius Elder-Voicu a răsunat deasupra golfului, electrizând audiența.

Programul muzical selectat pentru această seară specială a adus în prim-plan și identitatea culturală românească, prin interpretarea Rapsodiei Române nr. 2 de George Enescu, fiind completat de acordurile Suitei „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski. Impactul emoțional a fost resimțit din plin de spectatori, mulți dintre ei fiind profund mișcați de simbioza dintre muzică și natură. O spectatoare din România a descris experiența la final drept un vis devenit realitate, adăugând că a fost copleșitor să asculte Enescu în timp ce marea, muntele și cerul se confundau la ceas de seară.

Violonistul Alexandru Tomescu a vorbit despre experiența sa în ceea ce privește valoarea incontestabilă a acestor schimburi culturale: ”Niccolò Paganini este unul dintre compozitorii mei preferați de când eram adolescent. Și atunci când am câștigat Concursul „Niccolò Paganini”, la Genova, în 1995, chiar am cântat pe vioara lui Paganini. De asemenea, chiar aici, la Ravello, am cântat, în urmă cu mai mulți ani, am fost invitat să cânt integrala Capriciilor lui Paganini, tot în festival. Cele 24 de Capricii. Așadar, am revenit cu mare bucurie aici și mă bucur mult pentru această invitație.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recunoaștere oficială de la cel mai înalt nivel al statului italian

Înaintea începerii momentelor muzicale, excelența culturii române a primit o recunoaștere oficială din partea autorităților de la Roma. Dirijorul Daniel Jinga, în calitatea sa de manager general al Operei Naționale București, a fost invitat pe scenă pentru a primi Medalia Camerei Deputaților a Republicii Italiene.

Această înaltă distincție, acordată întregului ansamblu muzical din București, i-a fost înmânată de Federico Mollicone, președintele Comisiei de Cultură a Camerei Deputaților din Italia. Gestul a fost primit cu aplauze deschise de către public și reprezintă un semn clar de apreciere pentru contribuția majoră a orchestrei la strângerea legăturilor diplomatice și bilaterale dintre cele două țări.

Manifestarea de la Ravello pune punct primului semestru al Anului Cultural România – Italia, un proiect amplu deschis la 1 decembrie anul trecut printr-un concert extraordinar de gală la Teatro dell’Opera di Roma. De atunci și până în prezent, proiectul a cuprins peste 50 de evenimente de înaltă ținută pe întreg teritoriul italian.

Întregul program cultural este conceput și promovat de Ambasada României în Italia, beneficiind de suportul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe de la București. De asemenea, amploarea sa este garantată de plasarea sa sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan, și al Președintelui Republicii Italiene, Sergio Mattarella.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE