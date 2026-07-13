Cum gestionează Irina și Răzvan Fodor relația cu fiica lor, în vârstă de 15 ani. „Stilurile noastre nu se întâlnesc”

Irina Fodor a vorbit și despre dinamica din familia lor, recunoscând că soțul ei este cel care îi face cel mai des pe plac fiicei lor. În același timp, vedeta a explicat că Diana s-a obișnuit încă de mică cu atenția pe care părinții ei.

Atunci când vine vorba despre sfaturi, Irina Fodor recunoaște că Diana vorbește cu ea despre lucrurile ai importante.

„Cu mine discută mai mult lucruri serioase, cu Răzvan lucruri simpatice, muzică, distracții. Cine o răsfață mai mult? Răzvan, clar. Eu vin cu partea de „realitate’. Iar la capitolul haine… să spunem că avem negocieri diplomatice. Deocamdată, stilurile noastre nu se întâlnesc decât foooarte rar”, a spus Irina pentru revista VIVA!

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

În cadrul interviului, Irina dezvăluie cum era ea la vârsta fiicei sale, Diana, considerând că fiica ei este mult mai matură.

„Eu mă regăsesc mult în Diana și îmi și aduc aminte cum gândeam atunci, iar asta mă ajută să o înțeleg mai bine și să mă echilibrez mai repede atunci când nu picăm de acord. Și, credeți-mă, la vârsta asta, sunt multe momente în care nu pici de acord. (râde) Are o vârstă frumoasă, intensă și parcă e mai curajoasă decât eram eu.

Are alte preocupări, mai mature și mai clar alese decât aveam eu la 15 ani și știe mai bine ce vrea. Eu încă eram „frunză-n vânt, cum s-ar zice. Îmi căutam personalitatea, pe când ea se pare că și-a cam format-o.”, a mai spus vedeta, pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE