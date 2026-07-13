Cum va fi vremea în Banat în perioada 13-26 iulie

Media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori de 28-29 de grade în data de 13 iulie, până în jurul a 32 de grade în ziua de 14 iulie, când vremea va fi călduroasă în toată regiunea. Apoi, în perioada 15-23 iulie, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 29-31 de grade, valori apropiate de normele climatologice, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Spre finalul perioadei de referință (24-26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel media maximelor va tinde spre valori de 33-34 de grade. În ceea ce privește temperaturile minime, acestea vor porni de la o medie de 14 grade, în noaptea de 13 spre 14 iulie și ulterior vor crește și se vor menține la medii de 16-17 grade, exceptând nopțile din perioada 22-24 iulie când ar putea să scadă spre o medie de 15 grade. 

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.

Cum va fi vremea în Crișana în perioada 13-26 iulie

În prima zi (13 iulie) temperaturile diurne se vor situa la o medie de 27 de grade, urmând ca în data de 14 iulie să crească la o medie de 31 de grade. Ulterior, în perioada 15-23 iulie, vor fi mici variații ale maximelor termice, astfel încât acestea vor oscila la medii de 28-30 de grade, valori apropiate de normele climatologice.

Spre finalul perioadei de referință (24-26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel maximele vor tinde spre medii de 32-33 de grade. Și media temperaturilor minime va fi în creștere de la valori de 15 grade, în noaptea de 13 spre 14 iulie, spre 16-17 grade în perioada 15-20 iulie. Apoi este posibilă o scădere ușoară a acestora spre medii de 15 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.

Cum va fi vremea în Transilvania în perioada 13-26 iulie

Temperaturile maxime vor crește de la o medie de 24 de grade în data de 13 iulie, până spre valori de 27-28 de grade, în ziua de 14 iulie. Apoi, în perioada 15-24 iulie, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 25-28 de grade, valori apropiate de normele climatologice.

Spre finalul perioadei de referință (zilele de 25 și 26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel media maximelor va tinde spre 29-30 de grade. Temperaturile minime vor fi în general constante și se vor menține la medii de 14-15 grade, exceptând noaptea de 14 iulie și nopțile din intervalul 22-24 iulie, când ar putea să fie ușor mai scăzute spre o medie de 12-13 grade. Perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe tot parcursul intervalului.

Cum va fi vremea în Maramureș în perioada 13-26 iulie

În prima zi (13 iulie) temperaturile diurne se vor situa la o medie de 25 de grade, urmând ca în data de 14 iulie acestea să crească la o medie de 28-29 de grade. La aproximativ aceleași valori (medii de 27-29 de grade) se vor situa maximele termice și în perioada 15-23 iulie, cu o tendință din nou de creștere la finalul intervalului (zilele de 25 și 26 iulie) spre medii de 30 de grade.

Și media temperaturilor minime va fi în creștere de la valori de 13-14 grade, în noaptea de 13 spre 14 iulie, spre 15-16 grade, în perioada 15-21 iulie, apoi este posibilă o scădere ușoară a acestora spre medii de 14 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.

Cum va fi vremea în Moldova în perioada 13-26 iulie

Media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori în jurul a 24 de grade, în data de 13 iulie, până spre 26 de grade, în ziua de 14 iulie, apoi în perioada 15-23 iulie, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 27-28 de grade, valori apropiate de normele climatologice.

Spre finalul perioadei de referință (în zilele de 25 și 26 iulie) este posibilă o încălzire, astfel media maximelor va tinde spre 29-30 de grade. În ceea ce privește temperaturile minime, media acestora se va situa în jur de 14 grade, în nopțile de 14 și 15 iulie și între 15-17 grade în restul intervalului de referință. Vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a intervalului.

Cum va fi vremea în Dobrogea în perioada 13-26 iulie

Temperaturile maxime vor crește de la o medie de 24 de grade în data de 13 iulie, până spre valori de 27 de grade în ziua de 14 iulie. Apoi, până la finalul perioadei de referință, vor fi mici variații ale temperaturilor diurne, acestea urmând a oscila la medii de 28-30 de grade (apropiate de cele normale), cu valorile mai mici în zona costieră și cu cele mai ridicate în partea continentală a regiunii.

Minimele termice vor fi în general constante și se vor menține la medii de 18-20 de grade, cu cele mai mari valori pe litoral și în deltă. Pe tot parcursul intervalului de referință vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Cum va fi vremea în Muntenia în perioada 13-26 iulie

Media temperaturilor maxime va fi în creștere de la valori în jurul a 25 de grade în data de 13 iulie, până spre 30 de grade în ziua de 14 iulie.

Cam la aproximativ aceleași valori (medii de 28-30 de grade, temperaturi apropiate de cele normale) se vor situa maximele termice și în perioada 15-23 iulie, cu o tendință de creștere ușoară la finalul intervalului (zilele de 25 și 26 iulie) spre o medie de 31-32 de grade.

Minimele termice vor fi în general constante și se vor menține la medii de 15-18 grade pe tot parcursul celor două săptămâni. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință, dar mai ales în intervalele 16-18 iulie și 21-24 iulie.

Cum va fi vremea în Oltenia în perioada 13-26 iulie

Vor fi oscilații ale temperaturilor diurne pe tot parcursul intervalului de două săptămâni, astfel media acestora va crește de la 27 de grade în data de 13 iulie, la 31-32 de grade în zilele de 14 și 15 iulie, când vremea va fi călduroasă.

Apoi, în perioada 16-24 iulie, maximele termice vor varia între 28 și 30 de grade, valori apropiate de normele climatologice, iar spre finalul perioadei de referință (25 și 26 iulie) vor tinde spre 32-33 de grade.

Media temperaturilor minime va fi cuprinsă între 16 și 18 grade, exceptând noaptea de 13 spre 14 iulie, când vor fi valori de 14-15 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință, dar mai ales în intervalele 16-18 iulie și 21-24 iulie.

Cum va fi vremea la munte în perioada 13-26 iulie

Valorile termice diurne vor fi în general constante și se vor situa în medie între 17 și 20 de grade, exceptând ziua de 13 iulie, când media acestora va fi de 14-16 grade.

De asemenea minimele termice vor avea valori medii de 10-12 grade, mai puțin în noaptea de 13 spre 14 iulie, când acestea vor fi mai scăzute spre 8 grade. Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile pe tot parcursul intervalului de referință.

Administrația Națională de Meteorologie a emis luni o avertizare generală de cod galben, valabilă în intervalul 13 iulie, ora 13.00 – 13 iulie, ora 20.00. Iată care sunt zonele vizate de avertizarea meteo.



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