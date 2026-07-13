Centura Bacău este parte integrantă a Autostrăzii Moldovei, fiind primul tronson al acestui obiectiv de infrastructură, dat în folosință la finalul anului 2020. Măsura de închidere temporară a circulației a fost luată cu avizul CNAIR și al Poliției Române, la solicitarea antreprenorului UMB, care realizează lucrările de pe A7.

DRDP Iași precizează că traficul auto „poate fi oricând restricționat” în perioada 15 iulie – 31 august.

„În vederea conectării cu noile tronsoane ale autostrăzii A7, Varianta Ocolitoare Bacău va fi închisă temporar circulației auto, începând cu data de 15 iulie 2026. Așa cum am anunțat anterior, măsura va fi luată la solicitarea antreprenorului, cu avizul CNAIR SA și IGPR. Avizul fost eliberat pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026, ceea ce presupune că în acest interval traficul auto poate fi oricând restricționat pentru executarea lucrărilor”, a transmis, luni, DRDP Iași.

Închiderea temporară vizează întreaga lungime a Variantei Ocolitoare Bacău, între km 0 și km 20+300. „Traficul rutier în perioada lucrărilor urmând a se desfășura pe DN 2, în traversarea municipiului Bacău”, potrivit sursei citate.

„Având în vedere disconfortul temporar creat, facem apel la înțelegere din partea conducătorilor auto, cu recomandarea configurării din timp a deplasărilor, pentru evitarea ambuteiajelor și a timpilor mai mari de așteptare în trafic”, a mai precizat DRDP Iași.

Autostrada A7 este un proiect strategic pentru infrastructura rutieră din zona Moldovei. În luna iulie, constructorul UMB este mobilizat pentru finalizarea lucrărilor pe ultimul lot al secțiunii Focșani – Bacău, precum și pe cele trei loturi ale secțiunii Bacău – Pașcani.

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