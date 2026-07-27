Patru niveluri de protecție, într-un singur proces

Compania își extinde portofoliul auto cu două soluții CASCO noi și spune că vrea să elimine logica de tip „totul sau nimic”, în care șoferul are de ales între RCA, adică minimul legal, și CASCO complet.

Noua ofertă are patru niveluri:

RCA – asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, disponibilă și cu opțiunea de Decontare Directă. RCA PLUS – include RCA, Asistență Rutieră și, opțional, Decontare Directă. Soluție CASCO Esențială – combină beneficiile RCA PLUS cu principalele acoperiri CASCO, fiind poziționată ca variantă de mijloc între preț și protecție. Soluție CASCO Completă – include RCA PLUS, pachetul complet de acoperiri CASCO și, opțional, Decontare Directă.

Pentru șofer, diferența importantă este că toate variantele pot fi comparate în același proces de ofertare. Nu trebuie să ceri separat RCA, apoi CASCO, apoi altă ofertă pentru o variantă intermediară.

„Credem că alegerea unei asigurări nu ar trebui să însemne un compromis între protecția minimă și cea maximă, ci posibilitatea de a selecta nivelul de acoperire potrivit fiecărui șofer”, a declarat Oana Pienescu, Head of Operations, Anytime România.

De ce contează pentru șoferi

Pentru mulți șoferi din România, CASCO este perceput ca o poliță scumpă, mai ales dacă mașina nu este nouă sau dacă valoarea ei nu justifică o protecție completă. RCA este obligatoriu, dar acoperă daunele produse altora, nu propria mașină.

Aici intră ideea de CASCO flexibil. Un șofer poate să nu vrea toate acoperirile posibile, dar poate vrea protecție pentru anumite riscuri importante. Un autoturism nou are alte nevoi decât unul vechi de câțiva ani, iar o mașină folosită zilnic în oraș are alt risc decât una condusă rar.

Mihai Măgureanu, Head of Underwriting, Anytime România, spune că oferta a fost gândită tocmai pentru aceste diferențe: „Un autoturism nou are alte nevoi decât unul cu o vechime de câțiva ani, iar așteptările clienților sunt diferite”.

Pentru client, ideea bună este că nu plătește neapărat pentru acoperiri pe care nu le consideră relevante. Dar detaliile rămân foarte importante: ce riscuri intră în CASCO Esențial, ce intră în CASCO Complet, care sunt excluderile, franșizele și limitele de despăgubire.

Tot procesul este digital, inclusiv inspecția mașinii

Anytime mizează pe vânzare complet digitală. Pentru ofertare, clientul trebuie să introducă patru informații obligatorii: numărul de înmatriculare, CNP-ul, seria de șasiu și localitatea.

După aceste date, platforma afișează variantele disponibile pentru mașina respectivă. Procesul de achiziție se face online, iar pentru soluțiile CASCO care cer evaluarea autovehiculului, inspecția se face digital.

Asta înseamnă că șoferul fotografiază mașina într-un flux securizat, fără programare, deplasare sau inspecție fizică la un punct stabilit de asigurător.

Aceasta este partea care poate conta cel mai mult pentru clientul obișnuit. Piața asigurărilor auto din România este încă asociată cu hârtii, telefoane, verificări și proceduri greu de urmărit. Dacă tot procesul chiar rămâne online, diferența nu este doar de produs, ci și de experiență.

Ce trebuie verificat înainte să alegi o variantă CASCO

Faptul că există mai multe niveluri de protecție este util, dar nu înseamnă că varianta cea mai ieftină este automat cea mai bună.

Un șofer trebuie să verifice clar ce acoperă polița: avarii proprii, furt, vandalism, fenomene naturale, parbriz, asistență rutieră, decontare directă, service partener, mașină la schimb, franșiză și excluderi.

RCA rămâne obligatoriu și acoperă pagubele produse altora. CASCO este pentru propria mașină. Iar între RCA simplu și CASCO complet începe să apară o zonă mai flexibilă, unde clientul poate alege mai aproape de ce are nevoie, nu doar de ce era disponibil până acum.

Pentru România, lansarea Anytime contează pentru că piața RCA și CASCO este într-o perioadă în care șoferii se uită tot mai atent la preț, dar și la protecție. Mașinile s-au scumpit, reparațiile sunt mai costisitoare, iar o daună care înainte părea suportabilă poate deveni rapid o problemă de câteva mii de lei.

CASCO flexibil nu rezolvă toate problemele, dar poate face protecția auto mai ușor de înțeles și mai ușor de adaptat la bugetul fiecărui șofer.