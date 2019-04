A chelit din cauza stresului provocat de nuntă | FOTO

La două săptămâni după ce a spus DA, Michelle Wilson-Stimson a început să observe că a început să-i cadă părul. Ulterior, în decursul a cinci luni, femeia, în vârstă de 42 de ani, și-a pierdut 90% din podoaba capilară.

Britanica este convinsă că acesta este motivul pentru care a rămas fără păr. Michelle a fost dcerută în căsătorie în mai 2013. A stabilit, împreună cu logodnicul ei, Jonathan, suma în care trebuiau să se încadreze cu cheltuielile pentru nuntă: 8.000 de lire sterline.

„La început am fost foarte emoționată, dar totul a devenit foarte stresant în scurt timp. Era al doilea mariaj al meu și am simțit că nu mă pot baza pe nimeni, ci că trebuie să mă ocup eu singură de tot. Mi-am asumat întreaga planificare a nunții. Tot timpul făceam calcule și puneam lucruri la cale”, a povestit ea pe blogul său.



Ulterior, Michelle a avut probleme cu locul unde urma să aibă loc nunta și cu rochia de mireasă, care nu era ce trebuia.

„Rochile pe care le-am probat la magazin nu-mi veneau bine, așa că am comandat online. Când mi s-a spus că rochia va sosi cu doar câteva săptămâni înainte de nuntă am devenit și mai stresată. Nu mai puteam să dorm”, a mai povestit Michelle.

Apoi, viitorul ei soț a avut probleme cu pantalonii de la costumul de ginere din ziua nunții. Nici invitații la ceremonie nu au fost cei așteptați de miri. Unii nu au mai putut ajunge din cauza unei înmormântări, iar alții au plecat mult mai devreme decât s-a așteptat Michelle, notează televisa.com.

La două săptămâni după nuntă, lui Michelle a început să-i cadă părul.

„Când am mers la doctor, acesta m-a întrebat dacă am fost stresată., Când i-am povestit despre nuntă și toate problemele legate de planificarea acesteia, mi-a spus că probabil din acest motiv începuse să-mi cadă părul. Am fost distrusă. Nu știam dacă avea să-mi mai crească părul”, a mai pobvestit britanica.

O perioadă, Michelle a purtat perucă, iar ulterior părul a început să-i crească.

