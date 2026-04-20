Bulgaria se îndreaptă spre un guvern stabil, după cinci ani de tensiuni politice

Coaliția de centru-stânga Bulgaria Progresistă, condusă de Rumen Radev, a obţinut 44,59% dintre voturile exprimate, după numărarea tuturor buletinelor de vot – un scor care îi conferă 130 de mandate din cele 240 ale Parlamentului unicameral de la Sofia.

Practic, Bulgaria Progresistă, lansată pe 2 martie și formată din partidele Mișcarea Politică „Social-Democrații”, Partidul Social-Democrat din Bulgaria și Mișcarea „Poporul Nostru”, a obținut cu nouă mandate peste pragul necesar majorității absolute.

De altfel, această victorie zdrobitoare marchează prima majoritate parlamentară absolută obţinută de un partid în Bulgaria din 1997 încoace şi oferă acestei ţări din Balcani posibilitatea de a forma un guvern stabil, după opt rânduri de alegeri în decurs cinci ani.

Alte patru partide au intrat în Parlamentul Bulgariei, și anume conservatorii GERB-SDS (13,39% și 39 de mandate), liberal-conservatorii Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB, 12,62% și 37 de mandate), centriștii din Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți (DPS, 7,12% și 21 de mandate), extremiștii de dreapta proruși Renașterea (4,26% și 13 mandate). Rata participării la vot a fost de 50,2%.

Rumen Radev, noul Viktor Orban în cadrul UE?

„Am depăşit apatia”, şi-a exprimat bucuria Rumen Radev, în vârstă de 62 de ani, un fost general şi pilot de vânătoare.

Acuzat că ar putea fi „noul Viktor Orban”, viitorul premierul bulgar a dat asigurări că „va face eforturi pentru a continua calea europeană” a Bulgariei. „Dar, credeţi-mă, o Bulgarie puternică şi o Europă puternică au nevoie de spirit critic şi pragmatism”, a adăugat Radev.

Înainte de alegeri, Radev a declarat că împărtăşeşte refuzul Ungariei şi al Slovaciei de a ajuta Ucraina, inclusiv cu armament, în fața invaziei ruse. El a apreciat că „nu vede interesul acestei ţări sărace (Bulgaria – n.r.) de a plăti” și a pledat pentru un „dialog cu Rusia”. Kremlinul i-a transmis imediat un „călduros bun venit”, după pierderea puterii în Ungaria de către Viktor Orban, considerat un cal troian al Rusiei.

Cu toate acestea, Radev, care a subliniat mereu avantajele obţinute de Bulgaria, o țară cu 6,5 milioane de locuitori, de pe urma aderării la UE în 2007, a exclus să-şi folosească dreptul de veto pentru a bloca vreo decizie în cadrul blocului comunitar.

„Aceasta este o victorie a speranţei împotriva neîncrederii, o victorie a libertăţii împotriva fricii”, a susținut Radev, care a demisionat în ianuarie din funcția de preşedinte pentru a intra în campanie cu promisiunea de a pune capăt „oligarhiei politice” care domneşte în Bulgaria.

Conservatorii lui Boiko Borisov, marii perdanți

Coaliția Progresistă, aflată la primul test electoral, adună personalităţi eteroclite – militari, foste figuri socialiste sau sportivi.

Boriana Dimitrova, de la Institutul de sondare Alpha Research, a declarat pentru AFP că Rumen Radev se va impune drept „învingătorul fără echivoc” al acestui scrutin şi a remarcat scorul „mult mai slab decât cel prevăzut” obținut de GERB, care a pierdut 27 de mandate față de legislativul precedent.

Un alt mare perdant este Renașterea, cu 20 de mandate mai puține, în timp ce DPS a pierdut opt deputați. Doar Continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică a obținut cu un mandat mai mult.

Explicațiile succesului coaliției Bulgaria Progresistă

În opinia politilogului Teodor Slavev, Rumen Radev „a atras din electoratul Partidului Vîzrajdane (Renaşterea – n.r.)” prin poziţiile sale deschise faţă de Rusia şi cu un discurs antielitism care prinde la public în prezent.

Politologul Daniel Smilov, de la Center for Liberal Strategies, estimează că Radev va fi suspus unor „presiuni” pentru ca să conducă Bulgaria pe o cale „eurosceptică”, atât de către propria coaliție, cât şi de către opoziţia de extremă-dreapta.

„Semnalele sale iniţiale sunt că va purta o politică proeuropeană şi că nu va bloca UE. Toată problema este dacă aceste semnale se vor traduce în fapte”, subliniază Daniel Smilov.

„Este simplu: oamenii vor să se schimbe totul”, a spus pentru AFP Stiliana Andonova, o pensionară.

Bulgaria și amenințarea rusă

Ghergana Mihailova, o analistă financiară în vârstă de 47 de ani, se teme de riscul ca Bulgaria să își „schimbe orientarea politică” într-o direcție nefavorabilă, orientată spre Moscova, care duce un război devastator în Ucraina și operațiuni hibride împotriva Europei și NATO.

Bulgaria este de asemenea un tărâm de operațiuni hibride pentru regimul de la Moscova și serviciile sale secrete, cu orchestrarea unor explozii la depozite de armament, propagandă eurosceptică, campanii de dezinformare, amestec în alegeri etc. Interferența Rusiei în viața politică bulgară a dus la tensiuni între Sofia și Moscova în ultimii ani și la expulzări de diplomați.

Liderul GERB, fostul premier Boiko Borisov, l-a felicitat pe Rumen Radev, dar a respins ideea că aduce vreo „noutate”. „Câştigarea alegerilor e una, guvernarea e alta”, a avertizat el.

Boiko Borisov a pierdut puterea pe 12 mai 2021, pe fondul unor proteste ample anticorupție. De atunci, coaliţii fragile s-au succedat la putere, iar ultima a demisionat în decembrie anul trecut, în urma unor noi manifestaţii anticorupţie, susţinute de către Rumen Radev din funcția de președinte.

