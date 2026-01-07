Bărbatul a încercat câteva luni să rezerve un test auto aproape de casă

Jacob Carroll, un tânăr de 27 de ani și tată a trei copii, a încercat câteva luni să rezerve un test auto în apropierea casei sale, dar fără succes, relatează Daily Mail.

Din nevoia mare de a obține permisul, a extins căutările și a reușit să găsească un loc disponibil la centrul de testare din Scarborough, aproape de casa bunicilor soției sale.

Înainte de a pleca la drum, a dus mașina la curățat profesional și a pornit la drum pe 15 decembrie 2025.

Ploaia torențială a făcut scaunul să se ude ușor

În ziua testului, Jacob a ajuns la centrul de testare însoțit de bunicul soției sale. Din păcate, ploaia torențială a făcut ca scaunul pasagerului să se ude ușor.

„Am deschis ușa și câteva picături de ploaie au căzut pe scaunul pasagerului”, a explicat Jacob.

Examinatorul a refuzat să ia loc, susținând că scaunul are „câteva picături de ploaie pe el”. El a încercat să rezolve situația întinzând o pătură pe scaun, dar examinatorul a refuzat să continue testul deoarece pătura era șifonată.

„Nici măcar nu am apucat să pornesc mașina”, a declarat el.

Experiența l-a făcut pe bărbat să devină anxios

Jacob a povestit cum această experiență l-a făcut să fie „anxios” cu privire la următorul test.

„Erau doar câteva picături de ploaie și a spus că nu poate sta pe scaun. Este pur și simplu o glumă. Următorul test disponibil este în aprilie, chiar înainte ca testul meu teoretic să expire”.

Mama soției sale, Vicky Bagshaw, a fost șocată de cele întâmplate.

„Au trei copii mici, iar dacă Jacob ar putea conduce, ar fi mult mai ușor pentru fiica mea. Este un șofer foarte competent, are asigurare pentru mașină. A fost foarte afectat, mai ales că nu a fost lăsat să discute cu cineva pentru a contesta decizia”.

Cum au reacționat alți instructori auto

Alți instructori de conducere, care așteptau cu elevii lor la centrul de testare, au fost de asemenea surprinși.

„Nu a încercat nici măcar să se așeze pe scaun. Avea un palton lung și erau doar câteva picături de ploaie pe scaun. Asta a fost tot”.

Familia lui Jacob a cheltuit bani pe drumul lung, cazare la hotel și taxa de testare.

„A fost foarte supărat”, a mai spus Vicky.

Un alt caz este reprezentat de un bărbat care a dat examenul pentru permis de 128 de ori, l-a picat de fiecare dată și a pierdut mii de euro, în Marea Britanie.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE