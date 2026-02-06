Pandora investește în platină

CEO-ul Pandora, Berta de Pablos-Barbier, a declarat că firma nu plănuiește să înlocuiască complet argintul cu platină, dar dorește să reducă dependența de acesta.

„Dacă ne uităm la volatilitatea argintului, una dintre măsurile pe care trebuie să le luăm pentru companie este să ne decuplăm de tranzacționarea argintului”, a explicat ea pentru CNBC.

Deși în prezent majoritatea produselor Pandora sunt realizate din argint, compania intenționează să introducă o selecție de brățări plăcuite cu platină în 30 de magazine din Europa de Nord și online, începând cu prima jumătate a anului 2026. Lansarea globală este planificată pentru a doua jumătate a aceluiași an.

O alegere strategică de înlocuire a metalului prețios

Pandora a anunțat că, deși platina este mai scumpă decât argintul pe uncie, va utiliza un aliaj plăcuit cu platină, ceea ce va reduce costurile de producție. Compania a precizat că prețul final al produselor nu va fi afectat pentru consumatori.

Potrivit Viviennei Becker, istoric al bijuteriilor, platina are, evident, o imagine elitistă, așa că oamenii vor simți în continuare acea valoare de prețiozitate, chiar dacă este bazată pe un aliaj”.

De asemenea, Becker a remarcat o schimbare în preferințele consumatorilor spre metalele albe, pe fondul creșterii prețurilor la aur. Ea a apreciat decizia Pandora drept „marketing inteligent”, capabil să atragă consumatorii interesați de produse de lux.

Piața metalelor prețioase, în continuă schimbare

Conform BBC, creșterea recentă a prețurilor la argint și aur se datorează investitorilor care caută active de refugiu în fața incertitudinilor geopolitice și economice globale. În ianuarie 2026, prețul argintului a atins un maxim istoric de peste 100 de dolari pe uncie, înainte de a scădea la aproximativ 75 de dolari. Cu toate acestea, prețul rămâne semnificativ mai mare comparativ cu începutul anului 2025.

Danni Hewson, analist financiar la AJ Bell, a explicat că „argintul este strâns legat de sănătatea economică globală”.

Acesta este utilizat pe scară largă în producția de electronice, echipamente medicale, panouri solare și baterii, ceea ce face ca și cererea să varieze în funcție de ritmul de creștere economică globală.

Trecerea la platină, până în 2028

Pandora dorește să finalizeze tranziția la platină până în 2028. Într-o primă fază, compania va colabora cu terți pentru placarea bijuteriilor cu platină, iar ulterior, această activitate va fi transferată în fabricile proprii din Thailanda și Vietnam.

„Insight-urile noastre arată că platina este foarte apreciată de consumatori și percepută drept al doilea cel mai prețios metal alb după aurul alb pur”, a transmis compania.

Pandora este recunoscută la nivel mondial pentru brățările sale cu brelocuri și reprezintă o forță importantă pe piața internațională a bijuteriilor. Decizia de a reduce utilizarea argintului pare a fi o mișcare strategică, menită să protejeze compania de fluctuațiile pieței globale a metalelor prețioase și să atragă un segment de consumatori mai exclusivist.

