Detaliile apar în ordonanța de efectuare în continuare a urmăririi penale împotriva lui Robert Negoiță pentru abuz în serviciu, consultată de Libertatea.

Este vorba despre noul dosar deschis de DNA pe numele lui Robert Negoiță, un altul aflându-se deja pe rolul Curții de Apel București, având ca obiect prelungirea ilegală cu încă 10 ani a contractelor de salubritate pentru Sectorul 3, cu un prejudiciu de 578.446.818 lei.

De data aceasta, Robert Negoiță este acuzat că în perioada 2017-2025 a ordonat efectuarea unor lucrări ilegale la 12 străzi și drumuri.

Printre lucrări s-a numărat și o cale de acces construită pentru a deservi un ansamblu imobiliar ridicat de familia primarului.

Proprietarul terenului pe care s-a construit drumul care face obiectul celui mai recent dosar penal al lui Robert Negoiță este SC Future Business Ideas SRL, administrată de Fabian Albert Manolache (nepotul lui Robert Negoiță).

Firma îi are ca beneficiari pe Lidia Negoiță și pe Ilie Negoiță (părinții primarului Sectorului 3), precum și pe Ionuț Negoiță (fratele edilului).

Drumul este situat în zona Hala Laminor, făcând legătura între Șoseaua Industriilor și strada Soldat Ghețu Anghel/str. Gura Bădicului

Problema nu constă neapărat în beneficiul pe care Robert Negoiță l-a adus firmei familiei sale – drum gratis, pe banii primăriei, de natură să crească valoarea proiectului imobiliar – ci faptul că respectiva cale de acces a fost construită fără nicio autorizație.

Procurorii DNA notează că așa s-a întâmplat și în cazul altor 11 străzi sau drumuri din sector, fără a exista avize din partea furnizorilor de gaze sau electricitate.

Mai pe înțelesul tuturor explică un fost director al Primăriei Sectorului 3, Florentin Corbuleanu, un apropiat al lui Robert Negoiță, „picat pe interceptări” în noul dosar: „Unde ai țevi de gaze, țevi de curent, ești foarte atent cu ele că uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova acolo și dai dracu de belea”.

Interceptări: „Alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere”

Procurorii notează că pe data de 12 noiembrie 2025, ora 08:26:34, a avut loc o discuție telefonică între Corbuleanu Florentin (persoană apropiată primarului Negoiță Robert Sorin) și o persoană de sex feminin, cunoscută cu apelativul „Tanța”, angajată în cadrul Primăriei Sectorului 3.

Din interceptări reiese faptul că primarul Robert Negoiță a dispus în repetate rânduri amenajarea, renovarea sau asfaltarea unor suprafețe de teren care se aflau în proprietatea privată a altor persoane, deși cunoștea acest lucru.

Primarul Sectorului 3 a fost avertizat în repetate rânduri de către Florentin Corbuleanu cu privire la construirea drumurilor peste conductele de gaz aparținând Transgaz fără a fi protejate în mod adecvat, existând pericolul unor explozii. În ciuda tuturor acestor probleme semnalate, primarul a dispus continuarea lucrărilor.

Tanța: Da, dar a început să vină…Să vină ăștia să întrebe de dosare. Nici nu mă așteptam. (…)

Corbuleanu: De ce dosare, mă?

Tanța: Din 2013. Știi că a asfalta… a pus… a asfaltat niște drumuri și a pus piatră pe luncile alea, dacă știi tu. (…)

Corbuleanu: …Bă, n-ai cum să… Știi că am mai… Eu am mai avut de câteva ori discuția când eram pe acolo pe la ADP și i-am zis (lui Negoiță Robert Sorin – nota procurorilor): «Bă, șefule, sunt anumite lucruri pe care le poți face și anumite lucruri pe care nu le poți face». Asta ca să asfaltezi pe domeniul privat să intri pe domeniul privat… Aaa, că-i… cum am dat noi cu un gazon pe nu știu ce, un teren care nu știai al cui e. Bă, dar când intri la om în curte și îi pui lui ăla pavele și borduri sau pui drum peste țeava Transgazului, s-ar putea o perioadă să nu zică nimeni nimic, dar uite că acum își aduc aminte și oamenii au dreptate. Bă, ăla care a zis… Ai văzut adresa Transgazului. A zis: «Bă, nene, sunteți nebuni la cap, când vii cu mașini de mare tonaj…» Vorba aia, că ai lucrat și tu atâția ani în spațiul verde, în investiție. Domne, când vii cu mașini d-alea de mari tonaj și treci peste magistralele alea de Transgaz fără să le protejezi în mod adecvat că aia trebuie să pui beton, mama dracu, ceva să le faci… Ai văzut și cablul de electricitate când treci cu el pe sub șosea, îl protejezi, îl bagi în țeavă, nu ai cum, deci pe lege nu ai cum să-l bagi în… când treci… și el e armat. Riști ca la un un moment dat țeava aia mare să-ți crape. Bă, se duce naibii, îți bubuie și alea-s țevi de înaltă presiune, îți bubuie între cartiere, adică… sunt lucruri care… știi cum e… steagul roșu, bă nu trece de ăsta. Că treci pe un drum privat, pe un câmp, că mai faci o d-aia, că mai pui un copac, că mai pui o pavea pe un teren viran… Bă, dar repet, o dată nu intri pe terenul privat unde scrie ăla, bă, e privat. Cum a obținut el, l-a obținut, mai puțin contează și 2 la mână, unde ai țevi de gaze, țevi de curent, ești foarte atent cu ele că uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova acolo și dai dracu de belea, dar a mers, a mers, acum… Știi cum e, după ce mănânci, ce urmează? Plata mesei, cineva plătește masa.

Tanța: Da, dar el nu știe nimic, el a avut aparat de specialitate.

Corbuleanu: Da, așa este. Păi ce? Asta-i viața.

Tanța: Și acolo la parc, parcul Brățării. Știi! Ăla e o.. e al capitalei. Eu i-am spus de când m-a pus să bag curent și n-am băgat curent, am băgat pe partea ailaltă și i-am zis că nu este… e domeniul public al capitalei și nu se poate. Mai mult, avem sesizare și pe parcările alea (n.n. neinteligibil) la Lotrioara, dacă știi tu la Lotrioara unde sunt alea cu galben făcute că…

Corbuleanu: Da, nu mai știu că au trecut ani de zile.

Tanța: Nu, la parc. E parcul și Lotrioara și acolo sunt niște…

Corbuleanu: Ahahaha!

Tanța: (n.n. neinteligibil) Unde e restaurantul ăla nu știu ce draci…

Corbuleanu: Da, da, da, da, da!

Tanța: Eiii, și alea sunt tot private. Teren privat și ăsta că l-a asfaltat că a luat banii că nu știu ce. Oricum e nasoală, nu știu cine de unde le scoate, dar le scoate pe toate care nici nu-ți mai aduci aminte de ele.

Corbuleanu: Da, asta-i viața.

Tanța: Știi… și vrei să-ți spun… când m-a chemat ăia, când m-a văzut cu mâna, săracii a zis: „Duceți-vă, doamnă, acasă, lăsați că avem noi pe cin să-nhațăm.”

Corbuleanu: (n.n. râde) Aoleu, Doamne! Eee, om vedea, să fim sănătoși și la pungă groși.

Tanța: Dar nu se astâm…

Corbuleanu: E clar… Nu se astâmpără…

Tanța: Ce?

Corbuleanu: Nici n-a învățat nimic, îi dă inainte. (…) Te caută unul după câțiva ani și zice: «Bă, ce dracu ai făcut acolo?». Uite asta a fost hotărârea, asta a fost (n.n. neinteligibil). Dacă vrea să te călărească, te călărește oricum că România nu e o țară în care să zici că e ceva clar, dar una e să-i spui: «Uite, bă, blocul făcut, uite spațiul verde, uite copacul, uite aia și uite hârtiile în spate: uite contractul, uite aia, uite aia». Și alta e să te duci cu mâna în gură și să zici: «A dat ordin primarul». Păi, bine, mă, OK și dacă îți dă ordin primarul să te arunci în cap, te aruncai în cap? Ce dracu! Da!

Tanța: Dar nu știu ce se întâmplă că până acuma… de atuncea de când… A apărut acuma? Ori că a fost cu blocul ăla și a început Transgazul să facă valuri și astea, nu știu.

Corbuleanu: Ce am zis mai devreme, mă? Nimeni nu e șmecher forever.

Noile acuzații ale DNA la adresa lui Robert Negoiță

Anchetatorii notează că pe parcursul cercetărilor au rezultat date, indicii și probe că în anul 2025, primarul Robert Negoiță, profitând de ascendentul pe care îl avea asupra funcționarilor publici din subordine, a dispus construirea unui drum pe o proprietate privată, folosind în acest sens resursele Primăriei Sectorului 3, respectiv materiale de construcție, resurse umane și utilaje.

„Mai mult, acest drum a fost construit fără a fi respectate normele legale și fără a fi emisă vreo autorizație de construire.

Primarul Negoiță Robert Sorin a fost prezent pe șantierul unde se construia drumul, fiind văzut în repetate rânduri în timp ce dădea indicații lui Pătru Gheorghe, Georgescu Ștefan Mihai și Bănică Ionel cu privire la execuția lucrării.

De altfel, în data de 19.08.2025, Negoiță Robert Sorin a postat, pe contul de TikTok (@robert.negoita), un videoclip din cuprinsul căruia rezultă că în acea zi a inaugurat o stradă nouă, care ajută «în legătura dintre bulevardele Industriilor și strada Badicului».

Acesta mulțumea proprietarilor, «care și-au dat acordul să construim un drum public pe o proprietate privată» și afirma că nu a putut demara procedura de expropriere, pentru a fi trecut terenul în domeniul public, din vina Primăriei Municipiului București”, rețin procurorii.

Terenul pe care a fost construit drumul aparține societății comerciale Future Business Ideas SRL și este situat în sectorul 3 al municipiului București (zona Hala Laminor), făcând legătura între Șoseaua Industriilor și str. Sold. Ghețu Anghel/str. Gura Bădicului, așa cum reiese din imaginea de mai jos.

Pe terenul unde a fost construit drumul în cauză se dezvoltă un proiect imobiliar și comercial (Hils Republica), până la acest moment fiind deja construite două blocuri (Faza 1), urmând a se construi alte două blocuri precum și un centru comercial (Faza 2).

„Din analiza datelor existente noul drum construit de către primărie pe terenul privat al SC Future Business Ideas SRL ar urma să faciliteze accesul atât către zona rezidențială cât și către zona comercială ce urmează a fi construite de către societatea comercială anterior menționată, așa cum reiese din imaginea de mai jos.

Menționăm că administrator al SC Future Business Ideas SRL este numitul Manolache Albert Fabian, despre care au rezultat date că este nepotul primarului Negoiţă Robert Sorin.

Deși reprezentanții legali ai SC Future Business Ideas SRL îl contrazic pe Negoiță Robert Sorin, afirmând că nu și-au dat acordul pentru construirea drumului, există indicii că aceștia au avut o înțelegere privind construirea drumului respectiv, din bani Primăriei Sectorului 3 București .

De altfel, aceștia nu s-au opus construirii drumului și nici nu au sesizat organele competente în legătură cu pătrunderea, fără niciun drept, a utilajelor și angajaților Primăriei Sectorului 3 București și nici în legătură cu efectuarea de lucrări de construire, fără drept.

Deci, Negoiță Robert Sorin, pentru a facilita accesul către zona rezidențială și comercială pe care urmează să o construiască SC Future Business Ideas SRL și pentru a crea premisele vânzării imobilelor construite în condiții mult mai avantajoase, a dispus construirea acestui drum realizat prin Direcția Întreținere și Reparații Drumuri (…)”, mai arată anchetatorii.

Alte 11 lucrări fără autorizații între 2017 și 2025

Procurorii rețin că începând cu anul 2017, pe raza Sectorului 3 București, din dispoziția primarului Sectorului 3 Robert Negoiță au fost demarate lucrări de construire pe mai multe străzi, fără a exista documentații legale pentru realizarea unor investiții publice și fără a exista documentații legale pentru efectuarea unor lucrări de construire.

Lucrările constau în: reparații drumuri existente, construire de drumuri noi, parțial sau total, lucrări de pietruire, lucrări de asfaltare, construire sensuri giratorii etc.

Printre aceste străzi pe care s-au derulat lucrări de construire, în perioada 2017- decembrie 2025, din dispoziția primarului Robert Negoiță – în lipsa tuturor documentațiilor urbanistice necesare – se numără și următoarele:

Drumul Gura Făgetului

Drumul Gura Siriului

Drumul Gura Caliței

Drumul Gura Putnei

Drumul Gura Sărații

Drumul Călmățui

Drumul Gura Arieșului

Drumul Gura Racului

Drumul Gura Vlădesei

Drumul Gura Solcii

Strada Brățării.

Pe parcursul acestei perioade îndelungate, există indicii din care rezultă că Transgaz a solicitat Primăriei Sectorului 3 să fie luate măsuri pentru protejarea magistralelor de gaz și să nu mai construiască fără a solicita anterior avize de la Transgaz, se arată în ordonanța procurorilor.

Anchetatorii notează că aceste solicitări au fost ignorate de către primarul Negoiță Robert Sorin, care a continuat să efectueze lucrări de construire în același mod, adică fără toate documentele legale).

„Această situație, cu ajutorul presei, a devenit publică, stârnind indignarea multor locuitori din zona respectivă, care și-au manifestat nemulțumirea cu privire la riscurile de explozie, în cadrul unei adunări la care a participat și primarul Negoiță Robert Sorin”, spun procurorii DNA .

Avertismentul Comitetului pentru Situații de Urgență

Referitor la potențialul risc de explozie a conductelor de gaz, ca urmare a lucrărilor efectuate lucrătorii din cadrul Primăriei Sectorului 3 București, la data de 17 noiembrie 2025, prin Hotărârea nr. 23, Comitetul Municipiului București Pentru Situații De Urgență – Secretariatul Tehnic Permanent a constatat că:

„În lipsa avizelor obligatorii din partea Transgaz și în contextul realizării lucrărilor direct în zona de protecție a conductelor, carosabilul se suprapune în prezent peste trasee de conducte magistrale care nu au fost proiectate pentru solicitările generate de trafic intens , tonaj ridicat și vibrații repetate.

, tonaj ridicat și vibrații repetate. Conductele existente sunt încadrate în clasa a II-a de locație, ceea ce presupune limitări semnificative în privința lucrărilor permise și a nivelului de încărcare din trafic.

și a nivelului de încărcare din trafic. Situația actuală se încadrează în categoria situațiilor de urgență cu potențial de afectare a vieții, sănătății și securității populației, impunând adoptarea unor măsuri preventive de limitare a traficului, gestionare a accesului și instituire a unui regim de circulație controlat, până la finalizarea procedurilor de intrare în legalitate, expertizare tehnică și punere în siguranță a zonei”.

În ciuda acestei hotărâri, există date și probe că primarul Robert Negoiță nu a ținut, în totalitate, cont de cele hotărâte de către Comitetul Municipiului București Pentru Situații De Urgență, „continuând să dispună efectuarea lucrări în acea zonă, tot fără toată documentația legală, conform doar ideilor sale”.

Procurorii scriu în ordonanță că, în prezent, există riscul producerii unor microfisuri la magistralele de gaz, fapt ce este de natură a crea un pericol de explozie. Din acest motiv sunt necesare noi lucrări de construire pentru a se putea elimina pericolul de explozie.

De asemenea, lucrările efectuate cu nerespectarea prevederilor legale referitoare la autorizarea lucrărilor de construire a celor 11 drumuri au produs un prejudiciu în patrimoniul Primăriei Sectorului 3 București (valoarea materialelor folosite etc), mai arată procurorii DNA.

