Proiectul vine să repare efectele OUG nr. 91/2025, autoritățile recunoscând că aplicarea rigidă a regulii ar duce la „diminuări repetate ale indemnizației” pentru categoriile de bolnavi care au nevoie de tratamente de lungă durată.

Regula „o singură dată” pentru concediile prelungite

Una dintre cele mai importante clarificări vizează pacienții care au nevoie de mai multe certificate medicale consecutive pentru aceeași afecțiune.

Conform noului act normativ, în cazul unui episod de boală care necesită eliberarea mai multor certificate de concediu medical succesive, tăierea indemnizației se va aplica o singură dată (pentru o singură zi), indiferent de câte certificate sunt emise ulterior pentru prelungire.

Lista categoriilor exceptate complet

Dincolo de regula concediilor succesive, Ministerul a stabilit o listă de situații în care regula neplății primei zile nu se aplică deloc. Acești pacienți vor primi indemnizația integrală, începând cu prima zi:

Viitoarele mame: Concediile medicale de risc maternal și cele pentru maternitate;

Bolnavii cronici: Pacienții incluși în programele naționale de sănătate (precum cei cu afecțiuni oncologice, hematologice, autoimune sau alte boli grave);

Pacienții internați: Concediile acordate pe durata spitalizării (atât spitalizare continuă, cât și de zi);

Cazuri grave: Alte tipuri de concedii prevăzute în legislație pentru situații medicale severe.

Protecție pentru pacienții din spitale și bolnavii de cancer

Ministerul Sănătății își motivează decizia prin nevoia de a proteja categoriile vulnerabile de un șoc financiar. Tăierea repetată a banilor ar fi putut duce la întreruperea tratamentelor vitale pentru pacienții oncologici sau cronici, ale căror terapii sunt complexe și etapizate.

De asemenea, excepția pentru pacienții internați este justificată prin faptul că aceștia nu au control asupra duratei spitalizării.

„Această măsură asigură un tratament proporțional și echitabil, având în vedere că pacienții internați nu pot influența durata spitalizării și nu au posibilitatea de a desfășura activitate profesională pe perioada internării”, se arată în nota de fundamentare a Ministerului Sănătății.

Modificările au scopul de a elimina tensiunile sociale și interpretările diferite ale legii, asigurând o aplicare unitară a normelor.

Proiectul prevede aprobarea rapidă a normelor metodologice pentru ca noile reguli să intre în vigoare imediat.

