„Este greu ca astăzi să iei o măsură care să pună în practică o astfel de interdicție, pentru că copiii noștri sau nepoții noștri astăzi au niște abilități suficient de bune încât, având acces la un telefon și fiind pe lângă un adult, pot să ocolească aceste lucruri. Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luăm niște măsuri de prevenție, dacă se poate, de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinți accesul atât cât este posibil”, a spus Bolojan pe 4 februarie, la o conferință de presă, la Palatul Victoria.

Premierul a adăugat că interdicțiile nu sunt ușor de pus în practică: „Mi-e greu să cred că am putea să venim cu astfel de interdicții, pentru că, v-am spus, trebuie gândite niște lucruri pe care chiar le poți pune în practică. Altfel, e greu doar să iei o măsură, dar care, dacă nu o poți pune în practică, din punctul meu de vedere, mai bine nu o iei, pentru că altfel nu ai un fundament pentru a înțelege că trebuie să respecți regulile și legile”.

Precizările au venit după ce în România a început o dezbatere în spațiul public, generată de șeful DSU, Raed Arafat. Acesta a afirmat pe 31 ianuarie că a venit momentul ca România să se alăture țărilor care dezbat sau au decis limitarea accesului tinerilor sub 15-16 ani la reţelele de socializare. El a precizat că „nu este vorba despre cenzură”, ci despre protecție, mai precis „despre protecția sănătății mintale a copiilor și adolescenților”. „Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod: rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți”, a adăugat secretarul de stat în MAI, care a cerut parlamentarilor să vină cu o lege în acest sens.

Pe 1 februarie, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a transmis că soluția lui Arafat este dificil de implementat, spunând că „interdicția nu rezolvă nimic”, iar „copiii pot folosi platformele pe ascuns”. „E o iluzie să crezi că în actualul stadiu de dezvoltare a tehnologiei, poți să interzici pe oricine postează un anumit tip de conținut. Sfera interdicției trebuie să fie foarte îngustă, tot ce e legat de ideea de violență și vătămări fizice. Dacă începem să pedepsim orice nu ne convine din punct de vedere ideologic sau politic, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană”.

