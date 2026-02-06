Citește Horoscop săptămânal Berbec. Previziuni pentru perioada 7 – 13 februarie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Berbec.

Horoscop săptămânal Berbec – 7 – 13 februarie 2026

În ziua de 7 februarie, Berbecii vor avea tendința să amâne ori chiar să se eschiveze de la niște întâlniri (convocări, invitații, discuții) pe o temă de interes comun. De ce ar face asta?

Pentru că fie sunt nesiguri pe ei, fie nu stăpânesc în detaliu domeniul pus în discuție, fie nu au luat o decizie în forul interior, au dubii cu privire la unul sau la mai mulți dintre participanții la dialog (negocieri, tratative, dezbateri). Pe 7 februarie, Mercur va intra în zodia Peștilor, pe care, din cauza unei retrogradări, o va părăsi abia pe 15 aprilie, timp în care va putea chema „gândul cel bun” cu privire la abordarea specială a unei afecțiuni, acceptarea unui tratament din categoria celor „alternative”.

El va alimenta cu intuiții și presimțiri universul interior al acestor nativi, altfel, ființe destul de realiste și legate de concret, ceea ce le va fi de folos pentru că le va rafina spiritul. Între 7 februarie, după ora 21:13′, și dimineața zilei de 10 februarie, evoluție a mecanismelor financiare și patrimoniale în nota obișnuită, dar nu fără temeri și îngrijorări.

Între 10 februarie, după ora 9:22′, și seara zilei de 12 februarie, posibile mesaje confuze (conțin informații eronate, nu s-a înțeles solicitarea inițială la care se prefac că răspund, sunt redactate de cineva în necunoștință de cauză).

Pe 10 februarie, planeta Venus va intra în zodia Peștilor și, până pe 6 martie, va tranzita casa a II-a a sănătății, aducând un binevenit plus de optimism, de încredere, de abordare înțeleaptă a unui moment de suferință organică, dar va crea și situații speciale denumite generic „noroc”, în sensul unei inițiative sau intervenții medicale inspirate. Între 12 februarie, după ora 21:45′ și 13 februarie, dificultăți în calea ducerii la bun sfârșit a treburilor profesionale pe fondul unor încurcături în familie sau în gospodărie care îi obligă să le dedice timp și acelora.

