O familie atipică

Diferența de vârstă dintre nou-născută și surorile ei este una generațională. Louisa Maria se alătură celorlalte cinci fiice ale lui Pierre – Carole (60 ani), Julie (50), Pauline (35), Céleste (30) și Jeanne (24) – provenite din relații anterioare. Sablé a mai avut un fiu, care a decedat.

Actuala sa parteneră și mama copilului, Aïcha, are 39 de ani. Ea respinge criticile legate de diferența de 52 de ani dintre ei, descriindu-l pe soțul său drept „un tată foarte bun și un partener de viață excelent”.

Răspunsul în fața criticilor

Cazul a stârnit dezbateri aprinse în Franța, inclusiv în cadrul emisiunii populare Les Grandes Gueules, unde s-a discutat despre etica paternității la o vârstă atât de înaintată. Pierre Sablé rămâne însă imperturbabil.

„Oamenii vor spune că este excepțional. Poate. Nu este problema mea. Eu trăiesc!”, a declarat nonagenarul.

Confruntat cu argumentul că nu va putea fi alături de fiica sa mult timp, el a replicat pragmatic: „Chiar în această secundă, sute de milioane de oameni mor sau au accidente. Alți copii sunt abandonați de părinți. Ea nu va fi abandonată”.

Secretul vitalității: Maratoane și muncă fizică

Sablé pune longevitatea sa pe seama stilului de viață extrem de activ. Veteran al maratoanelor de la Roma, New York și Los Angeles, el continuă să alerge pe trasee montane și să lucreze pământul la propria fermă.

„Cred că sunt în formă bună. Sunt singurul care aleargă la 91 de ani. Lucrez toată proprietatea ca și cum aș fi cu 20 de ani mai tânăr”, susține el.

Provocare pentru Hollywood

Plin de umor, proaspătul tată nu a ratat ocazia de a se compara cu actorul Robert De Niro, care a devenit tată la 79 de ani.

„Robert De Niro, care se laudă peste tot… am chef să-i scriu: Robert De Niro, ești bătut, nu-i așa? Îmi pare rău, bătrâne”, a glumit Sablé.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE