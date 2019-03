Olivia Steer, cunoscută ca o susținătoare de frunte a curentului antivaccinare, și medicul Mihai Craiu, cel care a înființat Spitalul Virtual pentru Copii, au discutat, joi, în cadrul emisiunii Vorbește Lumea de la Pro TV, despre vaccinarea copiilor.



La numai o zi după discuțiile dintre cei doi, pagina de Facebook a Oliviei Steer nu a mai putut fi accesată.

„Sorry, this content isn’t available right now” (n.r. Ne pare rău, conținutul nu mai este valabil), este mesajul care apare în momentul în care pagina de Facebook a Oliviei Steer este accesată.

