Incidentul a fost adus în atenția publică de jurnaliștii de la gorjonline.ro, care au publicat imaginile virale acum o săptămână. Videoclipul arăta o mașină executând drifturi pe bulevardul Constantin Brâncuși din Târgu Jiu, chiar în fața Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj.

În urma investigațiilor, polițiștii Biroului Rutier au identificat șoferul la data de 17 august 2025. Oficialii IPJ Gorj au declarat: „Acesta a fost sancţionat cu o amendă în cuantum de 1012,5 lei. De asemenea, ca măsură complementară, permisul de conducere i-a fost reţinut de poliţişti pentru 30 de zile”.

Comportamentul agresiv al tânărului, manifestat prin derapajul controlat al vehiculului, a fost considerat o încălcare gravă a regulilor de circulație.

