„A fost un zgomot asurzitor”. Un obiect neidentificat a distrus casa unui cuplu din California. NASA, implicată în anchetă

„Întâi, am auzit un zgomor asurzitor. Am ieșit pe verandă și era complet în flăcări”, a declarat Dustin, pentru postul american KCRA. Focul s-a extins rapid, iar soții Procita au pierdut aproape toul totul, inclusiv pe iubitul lor câine Tug.

„Obișnuiam să mă uit la ploi de meteoriți când eram copil, dar nu mă așteptam să aterizeze unul în curtea mea”, a completat bărbatul.

Departamentul de Pompieri Penn Valley și ofițerii Cal Fire s-au luptat cu flăcările ore întregi. Acum investighează ce a provocat incendiul în această zonă rurală izolată și bănuiesc că ar fi un meteorit.

Friday at 7:26 pm, CAL FIRE responded with Penn Valley FPD to a Residential Structure Fire near Lake Englebright. E2354 arrived first reporting a well involved trailer and vehicle, with no threat to vegetation. The fire was contained, committing resources for approx. 4 hours. pic.twitter.com/WPfjtZcLj8