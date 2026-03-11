„Aveam o zi grea de vânzări și, până la urmă, m-a ajutat”, a declarat Jonathan, care lucrează ca reprezentant de vânzări pentru telefoane mobile, relatează People.

„Reacția mea a fost de neîncredere totală”, a adăugat acesta.

Jonathan a explicat că, de obicei, cheltuie doar 5 dolari pe biletele de loterie, dar de data aceasta a simțit nevoia să încerce un bilet mai scump.

„Ceva în mintea mea mi-a spus: Hei, de ce nu încerci biletul de 20 de dolari? Ce poate să meargă prost?”, a povestit el.

„A fost una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată”.

Jonathan a dezvăluit că, în trecut, a avut perioade în care a fost șomer și chiar a locuit într-un centru pentru persoane fără adăpost.

„Planific să le ofer prietenei mele și copiilor o viață pe care nu credeam că o vom avea vreodată”, a zis el.

„Puțină speranță, perseverență și un dar al norocului ne vor oferi viața pentru care am muncit din greu”.

Tot în SUA, o femeie a câștigat 100.000 de dolari la loterie, cu numerele alese de ChatGPT.



