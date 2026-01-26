Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Un dric a fost filmat la un McDonald’s drive-through din Dalington, o suburbie a orașului Adelaide, Imaginile, postate pe rețelele sociale, au acumulat milioane de vizualizări.

Un detaliu neobișnuit a atras atenția utilizatorilor: un sicriu era vizibil în interiorul dricului. Nu este clar dacă oprirea la restaurantul fast-food a fost o dorință a șoferului sau o ultimă cerere a persoanei decedate, a comentat un utilizator.

Comentariile de pe TikTok au oferit perspective variate asupra incidentului. Un fost manager McDonalds a explicat că „am primit apeluri de la case funerare care ne informau că vor trece prin drive-through cu un dric, la cererea familiei, pentru ultima cafea a decedatului”.

Un comentator, care lucrează într-un business funerar, a explicat că astfel de opriri sunt, de obicei, cereri pre-planificate ale familiei: „Aceste opriri sunt organizate, chiar dacă pare ciudat”.

Regulile stricte ale șoferilor de dricuri au fost subliniate de un alt comentator: „Am lucrat ca asistent al unui director funerar. Singura dată când facem opriri este la cererea familiei. Nu putem opri nici măcar pentru combustibil, dacă transportăm un sicriu”.

Contactați, cei de la McDonalds Australia a refuzat să comenteze situația.