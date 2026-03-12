Carieră remarcabilă

Royal Shakespeare Company a elogiat contribuțiile ei remarcabile, inclusiv rolul Edith Piaf, care i-a adus premiile Tony și Olivier, potrivit The Mirror.

„Suntem întristați să aflăm despre moartea lui Jane Lapotaire. O actriță cu adevărat strălucitoare, ale cărei contribuții la RSC includ Piaf, care i-a adus premiile Tony și Olivier, și Gertrude, alături de Kenneth Branagh în Hamlet”, a transmis Royal Shakespeare Company (RSC).

Jane Lapotaire și-a început cariera în 1965 la Bristol Old Vic, interpretând rolul Ruby Birtle în piesa „When We Are Married”. A fost membră fondatoare a Young Vic Theatre în 1970 și s-a alăturat Royal Shakespeare Company în 1974.

Rolul care a propulsat-o în lumina reflectoarelor a fost cel al lui Marie Curie, în serialul de televiziune cu același nume din 1977. „Îmi amintesc de interpretarea ei ca Marie Curie. Condoleanțe familiei și prietenilor săi”, a scris un fan pe rețelele sociale.

Lapotaire a câștigat recunoaștere internațională în 1980, când a jucat pe Broadway în rolul cântăreței Edith Piaf, un rol care i-a adus Premiul Tony pentru Cea mai bună actriță într-o piesă de teatru.

De asemenea, a apărut în filme și seriale de succes precum „Lady Jane” (1980), unde a interpretat-o pe regina Maria, „Downton Abbey” în rolul Prințesei Kuragin, și „The Crown”, unde a dat viață personajului Prințesei Alice de Battenberg.

Probleme de sănătate și moștenirea lăsată

În 1999, Jane a interpretat-o pe Maria Callas, celebra soprană de operă, însă în anul 2000, în timp ce preda un curs de Shakespeare la Paris, a suferit o hemoragie cerebrală. A trecut prin două operații majore și a petrecut aproape patru săptămâni la terapie intensivă. Această experiență dificilă a fost descrisă mai târziu în memoriile sale de succes, „Time Out of Mind”.

În februarie 2026, Jane Lapotaire a avut o apariție publică la Castelul Windsor, unde a primit titlul de Comandor al Ordinului Imperiului Britanic (CBE). Actrița lasă în urmă o moștenire artistică impresionantă. Moartea sa marchează sfârșitul unei vieți dedicate teatrului și cinematografiei.

