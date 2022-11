A plecat de la ajutor de bucătar, acum este chef la un hotel de cinci stele. Florin Dragomir de la „Chefi la cuțite” are planuri mari: „Vreau restaurantul meu”

Florin Dragomir are 30 de ani și este unul dintre cei mai buni concurenți ai show-ului culinar din acest an la „Chefi la cuțite”. Bucureșteanul s-a înscris la emisiune la îndrumarea familiei și a prietenilor și n-a dezamăgit.

A arătat că este un bucătar experimentat în preselecții gătind o superrețetă de biban de mare cu garnitură de fasole verde, un sos mediteranean și elemente de decor: gulie aromatizată cu turmeric, mousse de morcov, dar și un mousse de țelină și ierburi aromatice.

„Pasiunea pentru gătit mi-am descoperit-o cu puțin înaintea vârstei de 18 ani. Doream să fiu independent financiar și a trebuit să mă angajez. Am început ca ajutor de bucătar și, ușor, ușor, mi-am dat seama că îmi place foarte mult ce fac și am continuat până în prezent”, spune Florin pentru Libertatea.

„Am învățat bucătărie în cadrul unui lanț hotelier din București. Așa am descoperit că îmi place bucătăria și am continuat o carieră în domeniu. Stau în bucătărie 15-17 ore”, a mărturisit și în cadrul emisiunii.

Faptul că lucrez în domeniu, și în toți acești ani am tras și am învățat atât bazele bucătăriei, cât și tehnici consider că mi-a dat încredere să particip la acest concurs Florin Dragomir, concurent „Chefi la cuțite”:

„Eram dornic să învăț, să mă documentez, să stau după program”

Dacă alți concurenți n-au ales din prima bucătăria, la Florin a fost exact invers. Dragoste la prima vedere: „De fiecare dată eram dornic să învăț, să mă documentez, să stau după program și să mă perfecționez. Mi-am petrecut multe ore la temperaturi ridicate, cu stres și adrenalina service-ului de care m-am îndrăgostit”.

A început mai întâi într-un restaurant micuț, apoi a ajuns în bucătăria unui hotel de cinci stele din București.

„Aceasta trecere nu consider să fie un pas greu, dar depinde doar de abilitățile fiecăruia de conducere, organizare si menținerea calității. Experiențele anterioare au avut un rol important în dezvoltarea mea pe plan profesional. Privesc acest pas ca pe o provocare si de fiecare dată sunt tot mai motivat să dau tot ce este mai bun”, recunoaște acum Florin.

Sfaturile lui Joseph Hadad l-au dus „în altă lume”

Iar de la o simplă „idilă”, gastronomia a devenit o chestie extrem de serioasă.

„Îmi doream foarte mult să urmez și o școală de bucătari și să îmi iau si o diplomă de calificare. Am cunoscut în cadrul școlii oameni frumoși, pasionați, oameni de la care am avut ce învăța, noi oportunități, una dintre ele fiind ocazia de a lucra la chef Joseph Hadad. Acolo părea că am pășit în altă lume. Pot spune că mi-am resetat total viziunea asupra a tot ce ține de mâncare și pe această cale țin să-i mulțumesc din suflet”, spune Florin.

În afară de chef Hadad, devenit celebru în România în urma mai multor emisiuni televizate cu teme gastronomice, Florin mai are și alți idoli, de la care e gata să fure meserie:

„Sunt mulți bucătari pe care îi urmăresc cu interes, însă nu pot spune că îmi doresc să copiez pe cineva. Cu toate că în zilele acestea este foarte greu să fii original, îmi doresc asta. Vreau să-mi las amprenta personală și să împărtășesc absolut toate cunoștințele mele și tinerilor pasionați și dornici să învețe”.

Florin (centru) în timpul show-ului culinar „Chefi la cuțite”

Pandemia i-a dat cele mai mari bătăi de cap

Ca în orice job și Florin a avut momente mai puțin plăcute în ceea ce face, dar de fiecare dacă a reușit să iasă cu capul sus: „Nu au fost toate chiar roz, am avut suișuri si coborâșuri ca toată lumea. Am avut momente în care dădeam înapoi doar din dorința de a învață lucruri noi”.

Dar „probabil cel mai dificil moment pentru mine a fost perioada pandemiei”. De ce? „Pentru că nu eram căsătorit, stăteam singur și încercam să îmi dau seama dacă o iau pe alt drum sau nu. A fost cea mai grea perioadă pe plan profesional, dar lucrurile au început să se îndrepte când nu mă așteptam”, spune acesta.

Acum s-a căsătorit, iar soția acestuia, Raluca, i-a oferit deja un copil: „Atunci când nu mă aflu în bucătăria de la muncă, o parte din timp o petrec si în bucătăria de acasă, unde mă bucur cu familia de primele momente ale fetiței noastre. Gătesc atât pentru micuță cât și pentru familie. Îmi plac plimbările, întâlnirile cu apropiații, dar si tehnologia. Am realizat câteva site-uri personale, cât si un magazin online”.

Participarea mea la emisiune consider că îmi oferă o vizibilitate mai mare în industria ospitalității si reprezintă un plus în cariera mea profesională. Pe viitor mi-as dori să pot avea un mic restaurant al meu, unde să îmi pot pune amprenta în totalitate Florin Dragomir, concurent „Chefi la cuțite”:

„Aș mai vrea să am contact cu televiziunea”

Ca orice bucătar pasionat și Florin are preparate favorite. Pe care le-ar face în orice moment și de fiecare dată ar ieși ca la carte: „Sunt mai multe, dar peștele este unul dintre preparatele mele preferate, pe care îl gătesc foarte bine la orice oră. Exact cum s-a văzut și în audiții de la emisiune, unde am obținut cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu în baza unui preparat din pește”.

Florin (dreapta) în timpul show-ului culinar „Chefi la cuțite”

Odată cu participarea la emisiune și planurile de viitor ale lui Florin, cuțitul de aur din echipa lui Florin Dumitrescu, au prins alt contur. Dar în general, învârtindu-se în jurul gastronomiei, de care e îndrăgostit din adolescență.

„Planurile mele sunt aceleași: să bucătăresc, să evoluez. Parcă după toată experiența asta atât de frumoasă, aș mai vrea să am contact cu televiziunea. Îmi doresc să lucrez la partea de «public speaking» și să revin măcar în online cu o parte din pasiunea mea”, spune acesta.

