Situația actuală a lui Vedam

Vedam, în vârstă de 69 de ani, a fost condamnat în 1981 pentru uciderea fostului său coleg de cameră, Tom Kinser. Recent, noi dovezi au dus la exonerarea sa, iar procurorul districtual a decis să nu solicite un nou proces.

În prezent, Vedam se află într-o situație complicată. Deși a fost eliberat din închisoare, el este acum reținut de ICE într-o altă instituție din Pennsylvania. Sora sa, Saraswathi Vedam, a declarat pentru BBC: „Ceea ce ne-a dezamăgit profund a fost faptul că nici măcar nu am avut ocazia să-l îmbrăţişăm”.

Vedam însuși rămâne optimist, spunând familiei sale: „Vreau să ne concentrăm pe victorie». El subliniază: „Numele meu a fost reabilitat, nu mai sunt prizonier, sunt deţinut”.

Motivele reținerii de către ICE

Deși Vedam a fost exonerat de acuzația de omor, ICE invocă un ordin de expulzare din 1988, bazat pe condamnările sale anterioare pentru crimă și infracțiuni legate de droguri. Condamnarea pentru trafic de droguri rămâne în vigoare, chiar dacă cea pentru omor a fost anulată.

Familia lui Vedam subliniază că legăturile sale cu India sunt slabe. Deși s-a născut acolo, el s-a mutat în SUA la vârsta de nouă luni. Întreaga sa familie se află acum în SUA și Canada.

Sora lui Vedam a declarat: „Este aproape ca şi cum i s-ar fura viaţa de două ori”. Ea argumentează că expulzarea lui în India ar fi o altă nedreptate pentru cineva care a suferit deja atât de mult.

Perspectivele juridice

Echipa de avocați a lui Vedam contestă acum ordinul de deportare. Ei subliniază comportamentul exemplar al lui Vedam în închisoare, unde a obținut trei diplome și a oferit servicii comunității.

Ava Benach, avocata lui Vedam, a declarat: „Credem că expulzarea din Statele Unite în acest moment, pentru a-l trimite într-o ţară în care are puţine legături, ar reprezenta o altă nedreptate teribilă faţă de un om care a îndurat deja o nedreptate fără precedent”.

Vedam este rezident permanent legal în SUA. Înainte de arestarea sa inițială, cererea sa de cetățenie fusese acceptată. În plus, ambii săi părinți erau cetățeni americani.

