Vacanța cu mașina electrică

Planificarea unei vacanțe de vară la bordul unei mașini electrice ar trebui să înceapă cu câteva decizii inteligente luate din timp. Cu instrumentele potrivite și o abordare corectă, călătoria ta cu automobilul cu emisii zero poate fi eficientă din punctul de vedere al costurilor, confortabilă și lipsită de stres. Iată câteva reguli esențiale de respectat pentru un drum fără probleme:

Ce să faci

Stabilește din timp opririle pentru reîncărcare. Înainte de plecare, instalează pe telefonul mobil o aplicație de roaming pe care o consideri de încredere ca să-ți setezi traseul, să verifici ce stații sunt disponibile și să compari tarifele. Astfel, vei evita ocolurile inutile și te vei asigura că alegi locul potrivit pentru realimentare cu energie.

Folosește rețele extinse de roaming. Rețelele extinse de roaming pentru mașinile electrice permit șoferilor să încarce la stații operate de companii diferite folosind o singură aplicație sau un singur card. Alege acele aplicații sau furnizori care îți deschid accesul către mii de puncte de încărcare, indiferent de țările pe care le tranzitezi.

Pregătește-ți metodele de plată din timp. Conform reglementărilor actuale, încărcătoarele DC ultra-rapide din Europa trebuie să permită și plata cu cardul bancar. Totuși, o aplicație de roaming poate simplifica și mai mult tranzacțiile, oferindu-ți posibilitatea să ții evidența costurilor de încărcare.

Ce să nu faci

Nu te baza doar pe rețeaua unui singur furnizor, deoarece nu toate rețelele participă la roaming și este posibil să rămâi blocat când trebuie să reîncarci, potrivit spirii.com.

Nu lăsa bateria să scadă prea mult înainte de a căuta o stație de încărcare. Stațiile de încărcare pot fi aglomerate, mai ales în vârf de sezon, așa că este recomandat să reîncarci mașina ori de câte ori ai ocazia, nu doar când este strict necesar.

Nu te gândi că tarifele de încărcare sunt la fel. Tarifele pot varia în funcție de rețea, de locație și de furnizorul aplicației folosite, așa că este bine să le compari din timp ca să eviți situațiile neplăcute.

Nu toate stațiile de încărcare acceptă roaming. Unii proprietari sau operatori de puncte de încărcare fac rețelele lor publice accesibile doar prin propria aplicație sau plată directă cu cardul bancar. De asemenea, poți folosi și un card RFID. Conectezi cablul și apropii cardul de cititor, iar încărcarea va porni fără telefon (funcționează și fără internet).

De ce să călătorești prin Europa cu mașina electrică

Odată cu creșterea prețurilor la combustibil și accentul tot mai mare care se pune pe călătoriile sustenabile, vacanțele cu un vehicul electric (EV) devin rapid alegerea potrivită. Iată ce fac călătoriile cu mașini electrice să fie atât de atractive:

Călătorii ecologice. În aceste călătorii nu doar vei explora, ci vei contribui la crearea unui viitor mai curat. Fiecare kilometru parcurs cu o mașină electrică ajută nu doar la reducerea poluării fonice, ci și a poluării atmosferice, comparativ cu o mașină termică.

Costuri de călătorie mai mici. Electricitatea este mai ieftină decât benzina sau motorina, ceea ce face mai ușoară respectarea unui buget. Numărul mai mic de piese mobile dintr-un EV înseamnă și costuri de întreținere mai reduse.

Acces în zone cu emisii reduse. Multe orașe europene restricționează accesul mașinilor convenționale pe benzină sau motorină, însă cele electrice sunt binevenite, oferindu-ți acces la zone istorice și obiective turistice.

Confort modern. Mașinile electrice de astăzi oferă navigație inteligentă, control avansat al climatizării și sisteme de siguranță de top, făcând călătoriile lungi mai plăcute și mai lipsite de griji.

Condusul în familie. Călătoriile mai silențioase și mai line pot însemna mai puțin rău de mișcare și, de asemenea, o experiență mai confortabilă pentru toți cei aflați la bord.

Cunoaște-ți mașina electrică

A înțelege modul în care se comportă mașina ta electrică este unul dintre cele mai importante detalii de care trebuie să ții cont când planifici o călătorie de lungă distanță. Fiecare EV are viteze de încărcare, estimări de autonomie și sisteme de condiționare a bateriei diferite, iar cunoașterea acestor informații te vor ajuta să planifici mai eficient și să eviți surprizele neplăcute în timpul călătoriei. Alocă timp pentru a înțelege cum estimează mașina ta autonomia și cum răspunde la diferite condiții de condus.

Unele automobile sunt mai sensibile la schimbările de altitudine, în timp ce altele ajustează estimările de autonomie în funcție de obiceiurile recente de condus. De asemenea, pentru a înțelege mai bine consumul energetic în timp, folosește instrumentele de planificare a călătoriei din dotarea mașinii, bineînțeles dacă acestea sunt disponibile.

La fel de important este să te familiarizezi cu modul în care electrica ta gestionează temperatura bateriei. Majoritatea mașinilor moderne fac acest lucru automat, prin intermediul unui sistem de preclimatizare care încălzește sau răcește bateria la nivelul optim înainte de o încărcare rapidă. Cu toate acestea, vei obține cele mai bune rezultate dacă vei încărca după ce ai condus deja o vreme, când bateria este deja caldă.

În sfârșit, este recomandat să-ți aloci timp pentru a te învăța cu modul în care mașina ta electrică se încarcă la diferite tipuri de stații: acasă, la stații publice de curent alternativ (AC) de minimum 3,7 kW și maximum 22 kWh și la stații rapide de curent continuu (DC) de 50 până la 400 kWh. Află de cât timp are nevoie mașina ta să se încarce de la 10% la 80% și, totodată, obișnuiește-te să verifici puterea de ieșire a încărcătorului și compatibilitatea portului de încărcare.

Înțelegerea vitezei reale cu care se poate încărca vehiculul și la ce nivel de putere este esențială pentru o planificare corectă. De exemplu, unele electrice vin cu baterii mari, dar nu pot profita pe deplin de un încărcător de mare putere, astfel încât, chiar dacă te conectezi la un încărcător de 350 kW, mașina ta s-ar putea încărca doar la 100 kW, potrivit spirii.com.

Stabilește din timp traseul

Țări precum Olanda, Elveția, Suedia, Danemarca și Austria sunt lideri în ceea ce privește densitatea punctelor de încărcare, în timp ce state mai mari, precum Germania și Franța, își extind rapid rețelele, adăugând sute de puncte de încărcare noi în fiecare lună. Asta înseamnă că îți vei putea planifica vacanța în funcție de interesele și de traseele preferate, dar și de facilitățile de încărcare care există de-a lungul drumului.

Când planifici traseul ia în considerare distanța dintre stațiile de încărcare și tipul de încărcător de care vei avea nevoie. Încărcătoarele DC de mare putere (până la 400 kW) oferă reîncărcări rapide ce durează în jur de 20-30 de minute. Multe se găsesc de-a lungul autostrăzilor și lângă zonele de servicii, permițându-ți să combini încărcarea cu o pauză de cafea sau de masă.

Pentru a-ți ușura planificarea, folosește o aplicație de roaming, precum Spirii Go, Plugsurfing sau Chargemap, care te va ajuta să localizezi stațiile de încărcare, să compari trarifele și să vezi disponibilitatea și prețurile în timp real.

De exemplu, Spirii Go este o aplicație gratuită care oferă acces la peste un milion de puncte de încărcare din Europa. Se integrează de asemenea direct cu Google Maps și Apple Maps pentru o planificare ușoară a traseului. Nu te blochează într-un singur operator, așa că poți rămâne flexibil și îți poți adapta planurile pe parcurs, fie că te îndrepți spre munte, fie că explorezi o stațiune de coastă. Îți poți face o idee clară despre funcționarea încărcătorului, dacă este rapid sau lent, câte mufe are, prețurile, etc.

Cum să navighezi între rețelele de încărcare

Accesul la diferite rețele de încărcare depinde de furnizorul de servicii de e-mobilitate. Roamingul pentru mașinile electrice îți permite să-ți încarci vehiculul la stații care aparțin altor operatori decât cel cu care ai contract folosind o aplicație de încărcare dedicată, fără să fii nevoit să îți creezi conturi noi de fiecare dată. Astfel, vei putea folosi o rețea extinsă de roaming care te conectează la sute de operatori de puncte de încărcare din toată Europa.

Roamingul pentru EV-uri funcționează asemănător serviciului de roaming pentru telefonia mobilă. El simplifică procesul de încărcare, eliminând nevoia de a deține mai multe carduri sau aplicații RFID. Astfel, șoferii pot utiliza un singur card sau o singură aplicație pentru a accesa diverse rețele de încărcare, evitând bătăile de cap legate de gestionarea mai multor conturi și metode de plată.

Lista de bagaje pentru o excursie cu mașina electrică

O vacanță fără griji la volanul unei mașini electrice depinde, în mare măsură, de o pregătire atentă din timp. De aceea, înainte de a porni la drum, asigură-te că ai la tine câteva lucruri esențiale. În primul rând, vei avea nevoie de un smartphone pe care să ai instalată o aplicație de încărcare (PlugShare, PPC Blue, etc.), precum și o aplicație de planificare a traseului (ABRP, Chargemap, etc.) care te vor ajuta să localizezi stațiile potrivite de pe traseul ales.

De asemenea, nu uita de cablurile de încărcare CCS Type 1 și CCS Type 2, compatibile cu majoritatea încărcătoarelor publice din Europa (încărcătoarele rapide DC vin deja cu cablu atașat). În funcție de modelul electric pe care îl deții poate fi util și un cablu de încărcare de urgență.

Completează-ți bagajul cu un kit compact de curățare pentru parbriz și faruri, precum și cu siguranțe și becuri de rezervă, care sunt obligatorii prin legislația rutieră în unele țări. În cele din urmă, verifică să ai asupra ta permisul de conducere valabil, certificatul de înmatriculare, asigurarea și toate documentele legate de vehiculul electric.

Găsește hoteluri cu încărcare gratuită

Alegerea unei cazări cu opțiuni de încărcare pentru mașini electrice îți va ușura călătoria. Multe hoteluri, pensiuni și parcuri de vacanță din Europa oferă acum încărcarea EV ca facilitate standard. Folosește platformele de rezervare cu filtre pentru vehicule cu emisii zero pentru a găsi locații potrivite traseului și nevoilor tale în materie de baterie.

Deși majoritatea punctelor de încărcare din hoteluri sunt de tip AC, mai lente, ele sunt ideale pentru utilizare peste noapte și te asigură că pornești în fiecare zi cu bateria plină. Dacă locul unde ești cazat nu oferă încărcare, planifică o oprire de încărcare în apropiere înainte de a face check-in. Mulți șoferi combină acest lucru cu cina sau cu o plimbare scurtă. Chiar și cazarea în apropierea unei stații de încărcare, nu neapărat exact lângă el, oferă flexibilitate.

Hotelurile ecologice și pensiunile agroturistice se orientează tot mai mult către turiștii care dețin mașini electrice, mai ales în țări precum Italia și Austria. Aplicațiile dedicate arată stațiile publice din apropiere, astfel încât să-ți poți încărca mașina în timp ce te relaxezi. Verifică întotdeauna compatibilitatea portului de încărcare și ai la tine propriile cabluri pentru a evita orice probleme.

Cum să conduci eficient o mașină electrică

Condusul eficient este una dintre modalitățile de a extinde autonomia bateriei mașinii tale electrice și te ajută să profiți la maximum de fiecare încărcare. Mici ajustări ale stilului de condus pot face o diferență vizibilă. Astfel, lasă bateria să scadă la circa 10% și încarc-o până la 70-80%. Încărcarea peste acest prag durează mult mai mult și este mai puțin avantajoasă din punct de vedere al costurilor.

De asemenea, planifică-ți traseul în tronsoane de 200-300 km, în funcție de model, cu una-două opriri pentru încărcare pe zi. Pe timpul verii, încarcă-ți mașina dimineața devreme sau seara pentru a evita pierderile de eficiență cauzate de căldură, mai ales dacă alegi să călătorești în sudul Europei. Folosirea aerului condiționat poate reduce autonomia cu până la 20%. Iată câteva sfaturi suplimentare pentru un condus eficient:

Folosește modul Eco – mașina funcționează într-un regim mai eficient din punct de vedere energetic.

Folosește cruise-control-ul – menține viteza constantă și reduce consumul energetic pe teren plat.

Folosește frânarea regenerativă – utilă în oraș sau la deal, dar dezactiveaz-o la viteză de croazieră, recomandă experții de la electroverse.com.

Evită viteza mare, accelerările și frânările bruște – cresc consumul energetic și reduc eficiența.

Verifică presiunea anvelopelor – anvelopele moi cresc rezistența la rulare și reduc autonomia.

Optimizează încărcătura – scoate portbagajul de plafon când nu e necesar și evită supraîncărcarea mașinii.

Redu utilizarea funcțiilor – oprește funcția de ventilare a scaunelor și AC-ul dacă nu este necesar.

Vezi şi ce presupune întreţinerea unei maşini electrice comparativ cu una clasică!

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